Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Politistii Compartimentului Rutier Gherla, in colaborare cu politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla, au depistat duminica, 21 aprilie, in jurul orei 16:40, un barbat de 23 de ani, din comuna Cornesti, judetul Cluj, in timp ce conducea un motociclu pe DJ109B, dinspre DN1C spre localitatea…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 15 aprilie, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 22 de ani, din comuna Sic, judetul Cluj. Barbatul este banuit ca, la data de 5 aprilie, pe timp de noapte, ar fi patruns într-o biserica din localitatea…

- FOTO – Arhiva Un barbat de 61 de ani fara permis de conducere a fost depistat de catre polițiștii gherleni, prin Iclod, la volanul unui autoturism. La data de 1 aprilie, in jurul orei 20.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 61 de ani, din comuna Sanpaul, judetul Cluj,…

- La data de 5 martie 2019, in jurul orei 19.45, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Șard, comuna Ighiu, l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din comuna Cricau, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- FOTO – Arhiva Miercuri, 20 februarie, in jurul orei 19:10, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 26 de ani, din comuna Catina, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 161E, pe raza localitatii Hodaie, judetul Cluj, fara a detine permis de conducere. Totodata,…

- Un barbat a fost depistat de politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla conducand sub influenta alcoolului. Joi, 7 februarie, in jurul orei 18.30, politistii de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 62 de ani din comuna Catina, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe…

- Politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat miercuri, 6 februarie, in jurul orei 17, un barbat de 29 de ani din comuna Taga, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe D.C. 23, pe raza localitatii Santioana, judetul Cluj, desi nu este detinator de permis de conducere. In…

- Politistii gherleni cerceteaza un barbat de 43 de ani, din comuna Taga, judetul Cluj, pentru conducere fara permis. Duminica, 3 februarie, in jurul orei 16.00, politistii Compartimentului Rutier Gherla au depistat pe raza localitatii Nasal, judetul Cluj, un barbat de 43 de ani din comuna Taga, judetul…