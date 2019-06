Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 19 ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa fure sampon si fond de ten dintr-un magazin din cartierul Dacia. Acesta avea ascunse pe corp produse in valoare de peste 200 de lei. „La data de 4 iunie, politistii Sectiei 1 Iasi au fost sesizati de catre reprezentantii unei societati…

- Duminica, 26 mai 2019, in jurul orei 9.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 28 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Horea din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testari conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- REȚINUT pentru violența in familie. Un barbat de 47 de ani și-a agresat concubina lovind-o cu palmele și pumnii peste cap și in piept Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un barbat care si-a agresat concubina. Este cercetat pentru violenta in familie și va fi prezentat in fața magistraților. In…

- Tanar din Alba Iulia, REȚINUT pentru FURT. Ajutat de o tanara, a incercat sa fure mai multe scule din incinta unei societați comerciale Polițiștii din Alba Iulia l-au reținut pe un tanar din Alba Iulia care, ajutat de o tanara, ar fi incercat sa fure mai multe scule din incinta unei societați comerciale…

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un tanar din comuna Sasciori, care a provocat un scandal intr-ul local public din municipiu. Era sub influenta bauturilor alcoolice si avea asupra sa un briceag. In noaptea de 20/21 aprilie 2019, politistii din Alba Iulia au fost solicitati sa intervina la un…

- Politistii din Alba Iulia au identificat doi soti, din comuna Jidvei, banuiti de savarsirea a doua infractiuni de inselaciune. Acestia ar fi comandat, pe internet, monede din aur, iar cand au primit coletele, sub pretextul ca verifica autenticitatea acestora, le-ar fi inlocuit cu unele confectionate…

- Politistii din Alba Iulia au retinut pe un tanar din Vintu de Jos care este cercetat pentru tulburarea ordinii si liniștii publice si lovire sau alte violente. Acesta l-a agresat pe un cetatean care i-a atras atentia cu privire la faptul ca circula cu viteza prea mare in apropierea unor blocuri de locuinte…

- Polițiștii timișoreni au identificat un barbat de 30 de ani, banuit ca ar fi furat bunuri in valoare de 5500 de euro dintr-o locuința din Timișoara. Mai exact, in perioada 18 – 23 martie, barbatul a intrat prin efracție intr-un imobil de pe strada Constantin Brancoveanu din Timișoara, de unde a furat…