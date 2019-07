Stiri pe aceeasi tema

- Pe raul Olt a curs ciocolata, la propriu! S-a intamplat dupa ce un camion incarcat cu ciocolata lichida a zburat de pe un pod si s-a oprit in albia raului. Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe soseaua care ocoleste statiunea Calimanesti.

- Accident înfiorator la Cluj-Napoca, surprins pe camerele de supraveghere. Un pieton care circula regulamentar a murit dupa ce a fost calcat cu masina de un om de afaceri. ATENTIE! IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOTIONAL!

- Un tanar de 19 ani ameninta sa se arunce in gol de pe o pasarela de deasupra unei autostrazi din Italia. Cum a fost salvat in ultimul moment de un sofer de tir, care a devenit erou in Italia. Totul a fost inregistrat, iar video-ul a devenit viral pe retelele de socializare.

- Moartea indragitei actrițe Edith Gonzalez a șocat o lume intreaga. Superba „Salome” s-a stins din viața la 54 de ani, rapusa de un cancer ovarian. Potrivit apropiaților, ea a lasat instrucțiuni precise cu privire la inmormantarea sa, noteaza click.ro. Una dintre cele mai bune prietene ale starului mexican,…

- Gabriel Bocra Ionut, un roman in varsta de 31 de ani, sofer de camion, a salvat in Italia un tanar de 19 ani, care intentiona sa se sinucida, aruncandu-se de pe un pod rutier. Italienii au fost profund recunoscatori pentru ce a facut romanul. Romanul a oprit autovehiculul sub pod, a mers la tanar, a…

- Un microbuz de transport persoane a ars ieri in intregime, in mijlocul strazii, pe reza comunei Rabagani, din județul Bihor. Incendiul a fost provocat de un scurt-circuit la sistemul electric al mașinii, a anunțat observator.tv. Incidentul a avut loc in jurul orei 13.30, in apropierea dispensarului…

Un tanar de 26 de ani, care a cazut intr-o fantana din satul Sebeșel, comuna Sasciori, luni seara, a fost salvat de vecini. Era ...