Tânăr decedat în accident. Proiectat prin parbriz pentru că nu purta centura de siguranță Un tanar in varsta de 20 de ani, din judetul Braila, a decedat, joi, pe DN2-E85, la Haret, dupa ce masina pe care o conducea a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat, acesta fiind proiectat in afara autoturismului deoarece nu purta centura de siguranta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Prin apel la 112 am fost informati asupra faptului ca un autoturism a parasit partea carosabila si s-a rasturnat, pe DN2-E85, in afara localitatii Haret. In urma evenimentului rutier a rezultat o victima, un tanar de 20 de ani, din judetul Braila. Din primele informatii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

