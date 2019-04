Tânăr decedat după ce s-a răsturnat tractorul peste el Un tanar an varsta de 22 de ani a decedat dupa ce s-a rasturnat tractorul peste el. Accidentul a avut loc in județul Sibiu. "Pe un camp din zona localitații Alamor, un tractor manevrat greșit s-a rasturnat peste cel care il conducea, un tanar in varsta de 22 de ani, din localitate. A fost scos de sub vehicul, este resuscitat, inconștient”, au declarat presei reprezentanții IPJ Sibiu. In ciuda eforturilor facute de medici, tanarul a decedat. ”Din pacate, victima nu a raspuns manevrelor de resuscitare ale echipajului Smurd și a fost declarat decedat”, susțin reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din judetul Sibiu a murit strivit de tractor duminica, dupa ce a efectuat o manevra gresita si s-a rasturnat, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean, informeaza Agerpres. Doua echipaje SMURD din cadrul ISU Sibiu au intervenit pe drumul ...

- Toate cele unsprezece persoane ranite dupa ce un microbuz s-a rasturnat pe DN 1, in judetul Cluj, au fost transportate la spital, un baiat de 17 ani, grav ranit, fiind dus la Targu Mures cu elicopterul SMURD. Opt dintre raniti sunt minori, fiind elevi din judetul Bacau, informeaza News.ro.Citește…

- Un barbat de 26 de ani din satul Uriu, județul Bistrița-Nasaud, a murit astazi dupa ce a fost prins sub roata unui tractor. Acesta a fost gasit de catre echipajele medicale in stare foarte grava și urma sa fie preluat de un elicopter SMURD și dus la o clinica de specialitate din Targu Mureș. „Din pacate,…

- Accident MORTAL, sambata dimineața: O persoana a DECEDAT și un tanar este GRAV ranit dupa ce doua masini s-au ciocnit violent si au zburat de pe sosea Un mort si un tanar in coma la Bobalna, dupa ce doua masini s-au ciocnit violent si au zburat de pe sosea. Accidentul de sambata de dimineata a […] The…

- Mai multe echipaje medicale au fost trimise imediat la fața locului. Echipajele au gasit doua victime, dintre care una incarcerata și in stop cardiorespirator și cealalta conștienta. ”Din pacate, in ciuda eforturilor depuse de catre echipajele medicale, organismul barbatului in varsta de…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit si alti patru tineri au fost raniti grav, in urma unui accident produs intre localitatile Daia si Rosia, din judetul Sibiu. Masina in care se aflau a patruns pe contrasens, a lovit o glisiera si s-a rasturnat in afara drumului. Elena Welter, purtatorul de cuvant…

- Accident mortal, seara trecuta, pe Calea Aradului din Timișoara. Viața unui tanar in varsta de doar 19 ani s-a sfarșit dupa ce a fost izbit de un autoturism pe trecerea de pietoni. Șoferul in varsta de 21 de ani nu i-a acordat prioritate de trecere barbatului. Accidentul s-a petrecut la trecerea de…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, victimele care au fost incarcerate erau soferul unuia dintre autoturisme si pasagera din dreapta. Cea de-a treia victima este soferul celuilalt autoturism. Primele doua victime au fost descarcerate, iar femeia a fost preluata de elicopterul…