- Politistii clujeni au retinut pentru 24 de ore un tanar banuit de comiterea unei talharii. La data de 12 martie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Investigatii Criminale, au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar in varsta de 19 ani, din comuna Dragu, judetul…

- Un tanar, banuit ca a pus in circulatie monede false, a fost depistat ieri de politistii de combatere a criminalitatii organizate si retinut pentru 24 de ore. Ieri, 12 martie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, domiciliat in județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul…

- Politistii din Tulcea au depistat, cu sprijinul de specialitate al Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, un barbat de 21 de ani, urmarit international de autoritatile austriece, pentru savarsirea a 29 de infractiuni de furt, comise in Austria. La data de 8 martie a.c., politistii Serviciului…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au reținut, pentru 24 de ore, un tanar banuit de savarsirea infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata. La data de 5 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat…

- Ieri, 4 martie 2018, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata un tanar de 24 de ani, din Cugir, care este cercetat pentru mai multe fapte de distrugere, amenințare, violare de domiciliu si tulburarea ordinii si linistii publice. Se…

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un barbat de oras care a provocat scandal la un local public, a amenintat mai multi cetateni din oras, a distrus usa unui imobil si patruns, fara drept, intr-o locuinta. La data de 4 martie 2018, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii,…

- Politistii au retinut un tanar de 31 de ani in timp ce incerca sa obtina 2.000 de euro de la o persoana prin metoda accidentul. Politistii au cateva recomandari pentru a evita astfel de inselaciuni.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 31 de ani, din Cugir, ce este banuit de comiterea infracțiunilor de distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. Acesta ar fi provocat, in seara…

- Un tanar de 31 de ani din Cugir a fost retinut, joi, de politisti, in urma unui scandal pe care acesta l-a provocat la un local din oras. Nu este la prima problema cu legea, a mai fost cercetat de Politie si anul trecut. Potrivit IPJ Alba, Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea au dispus, marti, reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 44 ani, din județul Brașov. „Acesta, in seara zilei de 19 februarie a.c. și dimineața zilei de 20 februarie, in timp ce se afla la domiciliul sau de pe str. Garii, fiind sub influența bauturilor…

- Politistii din Sebes au luat masura retinerii fata de un barbat din Cilnic, care, in urma unui conflict spontan, l-a agresat pe un consatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 18 februarie a.c., in jurul orei 19.30, Politia Municipiului Sebes a fost…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Buzau – Biroul Investigatii Criminale, in urma activitatilor specifice desfasurate, au identificat un minor in varsta de 17 ani, din Buzau, banuit de comiterea unui furt dintr-un autoturism. Fapta a fost sesizata politistilor in dimineata aceleeasi zile de…

- Polițiștii timiseni au reținut un tanar de 19 ani, banuit de comiterea a patru furturi și a doua tentative de furt din locuința. Mai exact, in perioada octombrie 2017 – februarie 2018, tanarul a intrat prin efracție, in patru imobile situate pe raza localitații Hodoni, iar din interior a furat mai multe…

- Un barbat din Medgidia, banuit de comiterea unei infractiuni de instigare la distrugere, a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de instigare la distrugere, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, au identificat…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie calificata, politistii din cadrul I.P.J. Constanta, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Brigazii Operatiuni Speciale Constanta, au identificat un tanar, de 21 de ani, din localitatea Flamanzi, judetul Botosani, banuit de comiterea…

- La data de 12 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 41 de ani, din comuna Prigoria, banuit de savarsirea infractiunii de amenințare si violare…

- RETINUT PENTRU TALHARIE CALIFICATA Miercuri, 7 februarie a.c., politistii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au retinut un barbat, de 28 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de ”talharie calificata” și ”conducerea unui vehicul pe drumurile publice, avand suspendata exercitarea dreptului…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar cercetat pentru comiterea mai multor furturi de pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 6 februarie a.c., polițiștii au reținut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta de 19 ani, din Cluj-Napoca, cercetat…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Cugir a fost retinut de Politie, fiind cercetat dupa ce a furat o masina si a condus-o fara permis. Politistii il cerceteaza si in alte dosare, pentru infractiuni similare. Potrivit IPJ Alba, in 6 februarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir au identificat un tanar ca persoana banuita de comiterea unui furt de autoturism in scop de folosinta. La data de 6 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat pe M.R., de 21 de ani, din Cugir, jud. Alba, ca persoana banuita…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar, de 21 de ani, din Salaj, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. Conform oamenilor legii, la data de 2 februarie, în jurul orei 23:00,…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un buzoian in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara. El avea interdictia de a parasi țara fara acordul prealabil al instantei, fiind condamnat pentru loviri și…

- Politistii de investigatii criminale din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 21 de ani, din municipiu. Impreuna cu alt tanar, de 20 de ani, tot din Blaj, acesta a furat produse alimentare si scule electrice profesionale, prejudiciul fiind de aproape 10.000 de lei. Oamenii legii au descoperit…

- La data de 31 ianuarie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj au organizat, pe raza localitatilor rurale arondate, o actiune ce a avut ca scop mentinerea climatului de siguranta publica, cresterea sigurantei rutiere si combaterea faptelor de natura infracționala sau contraventionala. Politistii…

- Tanar banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt din auto, depistat de politisti. Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au depistat un barbat de 24 ani, din comuna Munteni, banuit de savarsirea mai multor infractiuni de furt din autoturisme. "Acesta, ar fi facut parte dintr-un…

- Doi tineri, banuiti ca au pus in circulatie monede false, au fost miercuri depistati de politistii de combatere a criminalitatii organizate. Unul dintre ei a fost retinut pentru 24 de ore. Marti, 30 ianuarie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…

- Politistii doljeni din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Plenita, sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj au identificat ieri un barbat de 20 de ani, din ...

- Vineri, 19 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes, sprijiniti de politistii de investigatii criminale, l-au depistat si retinut pe un barbat de 30 de ani, din Sebes, care era urmarit international. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare germane…

- La data de 19 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej au fost sesizați cu privire la sustragerea a doua autovehicule parcate in locuri publice, pe raza localitatii Chiuiesti, scrie dejeanul.ro. Autovehiculele au fost gasite abandonate pe raza localitatilor Chiuiesti si…

- Polițiștii de la posturile de poliție Dumitrița și Budacu de Jos, aflandu-se in serviciul de patrulare, au surprins vineri, 19 ianuarie, in flagrant delict un tanar de 17 ani, din Dumitrița. Acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Alți doi barbați au fost sancționați contravențional, cu…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes, banuit de furt din locuinta, fapta comisa cu ajutorul a doi complici. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. Potrivit IPJ Alba, in 18 ianuarie, politistii de investigatii criminale…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes ce este banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta ce ar fi comis-o impreuna cu alte doua persoane. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. La data de 18 ianuarie a.c., politistii…

- Ieri, 18 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes au identificat 3 persoane din Sebes ca banuite de comiterea unui furt din locuinta, fapta sesizata politiei la data de 10 ianuarie a.c. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 10 ianuarie, un tanar in varsta…

- Un tanar din localitatea Valu lui Traian, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat un…

- Azi, 15 ianuarie, polițiștii de investigații criminale au fost sesizați de catre o femeie de 33 de ani, din orașul Negrești-Oaș, despre faptul ca un barbat i-a distrus mașina. In urma efectuarii cercetarilor, polițiștii au identificat un barbat de 30 de ani din județul Timiș, care ar fi distrus autoturismul…

- Politistii din Blaj l-au retinut pe un tanar care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. Politistii au constatat ca tanarul mai era cercetat, intr-un dosar penal, pentru acelasi fel de fapte, comise in luna octombrie 2017.…

- Un tanar in varsta de 17 ani, din comuna Șcheia, a fost reținut de polițiștii suceveni dupa ce a talharit doua femei din Suceava. Potrivit unui comunicat de presa al Poliției Suceava, in cursul zilei de vineri, 12 ianuarie, polițiștii au continuat cercetarile legate de talhariile comise de persoane…

- Un tanar a ajuns la secția de Urgențe a Spitalului Județean din Alba Iulia dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs pe strada Plevnei, din municipiu, in jurul orei 21.45. Potrivit IPJ Alba, acesta a pierdut controlul asupra autoturismului pe care il conducea și a intrat cu el in doua…

- Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, de 24 de ani, din Florești, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.…

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 26 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un tractor, pe Calea Motilor din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea indicata de aparatul…

- Un tanar de 20 de ani din Cugir a fost retinut de politie, dupa ce, in noaptea dintre ani, a furat doua autoturisme pe care le-a condus fara a poseda permis de conducere. Pe unul dintre autoturisme l-a avariat. Potrivit IPJ Alba, in 4 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Politistii din Cugir au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din Cugir, care, in noaptea dintre ani, a sustras doua autoturisme cu care, fara a poseda permis de conducere, a circulat pe strazile din oras. Pe unul dintre autoturisme, l-a avariat. La data de 4 ianuarie a.c., politistii…

- In noaptea de 1 spre 2 ianuarie, la ora 03.00, pe strada Progresului din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulatie in urma caruia trei autoturisme ce erau parcate au fost avariate. Cercetarile efectuate de politisti au relevat ca banuit de comiterea faptei este un tanar de 24 de ani,…

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din jud. Bistrita-Nasaud, este cercetat in stare de libertate de politisti din cadrul Politiei Municipiului Dej, Biroul de Investigatii Criminale, pentru savarsirea, in cursul lunii decembrie, a mai multor infractiuni. Acesta, in noaptea de 16 spre 17 decembrie, in jurul…

- Politiștii din Turceni au retinut pentru 24 de ore un tanar de 23 de ani din orasul Turceni. Acesta a fost depistat marți, in flagrant delict, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 674 Turceni, fara a detine permis de conduc...

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…

- Politistii constanteni au pus in executare un mandat european de arestare, emis pe numele unui tanar cautat de autoritatile din Belgia si Franta. Potrivit IPJ Constanta, politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un tanar care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor…