- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii din județul Alba au depistat 8 conducatori auto care au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Polițiștii reamintesc faptul ca alcoolul și șofatul sunt incompatibile. La data de 11 mai 2019, in jurul orei 2.20, polițiștii Serviciului Rutier…

- Astazi, 18 aprilie 2019, in jurul orei 01.35, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp actionau pe raza localitatii Sard, comuna Ighiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un minor din Tiur. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul autoturismului…

- Ieri, 16 aprilie 2019, politistii rutieri din Baia de Aries l-au depistat pe un barbat de 63 de ani, din comuna Lupșa, judetul Alba, in timp ce conducea, pe un drum public din comuna, o motocicleta neinmatriculata in circulatie. Fata de motociclist, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii…

- Sambata, 6 aprilie 2019, in jurul orei 11.55, politistii rutieri din Sebes, in timp ce actionau pe strada Augustin Bena, din municipiul Sebes, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din municipiul Ploiesti, judetul Prahova, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru…

- Sambata, 6 aprilie 2019, in jurul ore 18.20, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir, in timp ce actionau pe raza localitatii Vinerea, l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din orasul Cugir, in timp ce conducea o motocicleta, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Ieri, 19 martie 2019, in jurul orei 12.10, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce actionau pe strada Colonia peste Mures din Ocna Mures, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un minor in varsta de 17 ani, din oras. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Vineri, 22 februarie 2019, in jurul orei a 13.30, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce actionau impreuna cu lucratori ai Politiei Locale Alba Iulia, pe strada Decebal din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea…

- La data de 17 februarie 2019, in jurul orei 14.45, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din comuna Cricau. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…