Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Deși avea permisul de conducere suspendat, un tanar din Abrud a ieșit cu mașina la plimbare. Viteza excesiva i-a adus și un dosar penal Un tanar de 21 de ani din Abrud care avea permisul de conducere suspendat a fost prins de polițiștii din Campeni ca circula cu viteza excesiva pe DN 74A.…

- Sambata, 3 august 2019, in jurul orei 16.40, cu ocazia unei acțiuni de combatere a excesului de viteza, desfașurata de polițiștii rutieri din orașul Campeni, pe DN 74A, a fost depistat un tanar de 21 de ani, din Abrud, care a condus un autoturism cu viteza peste limita legala. Cu ocazia verificarilor…

- Ziarul Unirea Cu permisul de conducere suspendat, un tanar din Santimbru a fost tras pe dreapta de polițiștii de la rutiera, care i-au oferit și un dosar penal Un tanar de 20 de ani din Santimbru a fost depistat de polițiștii Serviciului Rutier, care acționau pe DJ 107B, in timp ce conducea un autoturism,…

- Ieri, 15 iulie 2019, in jurul orei 21,10, polițiștii Secției numarul 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din Luduș, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107G, pe raza comunei Noșlac, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar,…

- Sambata, 29 iunie 2019, in jurul orei 17.10, polițiștii din Abrud l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din comuna Bucium, in timp ce conducea o motocicleta, pe DN 74, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fara ca motocicleta sa fie inmatriculata sau inregistrata…

- Ieri, 10 iunie 2019, in jurul orei 22,20, in timp ce acționau pe strada Principala din localitatea Tiur, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani, din Blaj. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul avea…

- Vineri, 31 mai 2019, in jurul orei 20.30, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe strada Spitalului din Aiud, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 24 de ani, din Aiud. In urma verificarilor efectuate de polițiști, a rezultat ca șoferul autoturismului avea permisul…