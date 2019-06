Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 26 de ani a fost salvat de vecinii sai de la moarte, dupa ce cazuse intr-o fantana. Totul s-a intamplat luni, in jurul orei 21,30, la Sebeșel, in comuna Sasciori. ”Persoana cazuta in fantana, a fost extrasa de vecini in stare de inconștiența. A intervenit SMURD Sebeș și o mașina a Serviciului…

- Un batran de 75 de ani din comuna Bunesti a murit, luni dimineata, dupa ce a cazut intr-o fantana cu o adancime de circa 10 metri si un diametru de 1,2 metri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit agerpres.ro.Potrivit acestora, barbatul…

- Baiatul de 2 ani din Livezile care a cazut intr-o fantana se simte bine. Baietelul de 2 ani din Livezile, care a cazut in 5 martie intr-o fantana si care a fost scos afara in stop cardio-respirator, precum si in stare de hipotermie, se simte mult mai bine dupa ceva mai mult de o luna […] The post Baiatul…

- Joi, 18 aprilie 2019, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Petru Dobra din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Tanar cazut pe strada, salvat de un jandarm argeșean. Totul s-a intamplat in aceasta seara in Mioveni, cand jandarmul – colonel plutonier major Miroiu Evelin se afla la cumparaturi cu familia, iar la ieșirea dintr-un centru comercial a observat un barbat ce parea a fi bolnav. Dupa ce a incercat sa stea…

- Copilul in varsta de 2 ani, din comuna Livezile, care a cazut, marți in fantana din curtea casei, este in stare grava. Potrivit reprezentantului Spitalului Județean Targu Mureș, micuțul este internat la secția de Terapie Intensiva, sedat și intubat, iar maine va fi reevaluat neurologic și se vor stabili…

- Un copil de 2 ani dintr-un sat de langa Aiud a cazut, marti, intr-o fantana, de unde a fost scos in stop cardiorespirator de catre pompierii militari, scrie Agerpres. Detasamentul de Pompieri Aiud a intervenit marti in Livezile, pentru salvarea unui copil in varsta de 2 ani, care a cazut intr-o…

- TRAGEDIE in comuna Livezile. Un copil de 2 ani a cazut in fantana. Este inconștient, se fac manevrele de resuscitare Marți, o tragedie a avut loc in comuna Livezile. Un copil de 2 ani a cazut in fantana. Potroivit ISJ Alba, Detașamentul de pompieri Aiud a intervinit cu o autospeciala și o ambulanța…