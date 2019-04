Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, accidentul de munca a avut loc, luni, in orasul Simeria, in incinta unei societati comerciale. La un moment dat, peste barbat s-au prabusit mai multe placi de marmura si granit, dintr-un camion. Imediat a fost chemata o salvare…

- Depresia sau disperarea a ucis un tanar in varsta de 21 de ani, din localitatea buzoiana Aldeni, care și-a luat zilele spanzurandu-se in magazie in urma unor neințelegeri cu parinții. Cei din urma ii voiau binele și insistau ca el sa-și termine facultatea, in timp ce baiatul voia din tot sufletul sa…

- Detasamentul de Pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina in localitatea Trestenic, in jurul orei 17:30, intrucat existau suspiciuni ca o persoana ar fi cazut in fantana, transmite ISU Delta Tulcea.La interventie s au deplasat 9 subofiteri cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 1 SMURD.In…

- Un baietel in varsta de un an si sapte luni a decedat luni seara, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Sibiu, moartea copilului fiind cercetata de politisti, a anuntat purtatorul...

- Un tanar de 21 de ani a decedat in cursul diminetii de miercuri, 13 martie, la Sighetu Marmatiei, dupa ce a cazut de pe bicicleta pe partea carosabila. Acesta nu a mai putut fi evitat de soferul unui tir care se afla in zona la momentul caderii. “Politistii rutieri din Sighetu Marmatiei desfasoara cercetari…

- Un tanar de 23 de ani a scapat cu viata dupa ce a cazut luni de la etajul doi, de pe balconul apartamentului unui bloc din Navodari, barbatul suferind traumatisme la membrele inferioare, potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta informeaza Agerpres. Desi initial s-a crezut…

- Un tanar de 27 de ani a cazut intr-o groapa cu adancimea de 3 metri de pe teritoriul unui șantier de construcție din Strașeni. S-a intamplat noaptea trecuta, in jurul orei 00:00.Salvatorii au intervenit de urgenta.

- Echipaje medicale si de pompieri au intervenit marti la amiaza la Dezmir, in comuna Apahida, unde un tanar a cazut intt.r-o fantana. Din primele informatii, evenimentul s-a produs pe strada Viilor din localitate. Potrivit pompierilor, tanarul este in stare de inconstienta. Stire in curs de actualizare…