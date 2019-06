Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod roșu de furtuni pentru județul Timiș și cod portocaliu in Braila, Galați, Suceava și Constanța.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in SUA pentru trafic de organe Avertizarea…

- Pelerinii veniți in municipiul Suceava la Hramul Manastirii ”Sf. Ioan cel Nou” se pot inchina și ruga la moaștele Sfantului incepand de astazi. Racla cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava a fost scoasa astazi dimineața in curtea manastirii și amplasata sub baldachinul special amenajat. Racla a…

- Trei barbați au fost condamnați pe viața pentru rapirea, violarea și uciderea unei fetițe de opt ani in regiunea indiana Kathua. In cazul care a șocat opinia publica locala și internaționala au mai fost trimiși dupa gratii alți trei barbați, gasiți vinovați de distrugerea probelor. Aceștia au primit…

- Asociatia Verde Urban anunta printr un mesaj pe Facebook ca, "poate in premiera pentru orasul Constanta, o instanta civila, in speta Curtea de Apel, a constatat in mod definitiv ca se impune anularea unei Hotarari de Consiliu Local prin care a fost scos un teren din domeniul public si atribuit unei…

- Biserica „Sf. Nicolae" din curtea Spitalului Vechi din Suceava sarbatoreste vineri, 3 mai, al doilea hram, Izvorul Tamaduirii Maicii Domnului.Programul slujbelor: Joi, 2 mai, va fi oficiata, intre orele 17:00 – 20:00, slujba Privegherii in cinstea Izvorului Tamaduirii Maicii ...

- Politistii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitatii din cadrul IPJ Suceava, impreuna cu politiștii de proximitate și politiști din cadrul sectiilor și posturilor de politie, deruleaza in aceasta perioada activitati pentru informarea asupra prevenirii furturilor din locuinte și ...