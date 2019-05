Tânăr de 23 de ani din Dâmbovița, găsit spânzurat în casă Studentul din Dambovița, in varsta de 23 de ani, a fost gasit spanzurat de catre mama lui, care a sunat imediat la 112, in speranța ca medicii vor mai putea face ceva pentru el. Baiatul nu a lasat niciun bilet de adio și nimeni nu ii ințelege gestul. Medicii au ajuns imediat la fața locului, in comuna Tatarani, județul Dambovița dupa ce femeia a sunat disperata la 112, insa nu au facut decat sa ii constate decesul, scrie gazetadambovitei.ro. Tanarul era student la Facultatea de Politehnica și avea note foarte bune, iar apropiații nu iși explica gestul extrem, mai ales ca tanarul nu a lasat un… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

