Tânăr de 21 de ani reținut după ce a comis zeci de infracțiuni în Timișoara Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, tanarul a fost prins vineri seara de polițiștii Secției 4 Timișoara in timp ce conducea un autoturism cu numere false pe strada Polona. „In fapt, in urma investigatiilor efectuate intr-un dosar penal pe care il aveau in instrumentare, politistii au probat impotriva tanarului, 18 infractiuni in ultimele 6 luni alea anului 2019, respectiv: 6 infractiuni de furt de carburant (alimentarea autovehicului fara sa plateasca valoarea carburantului) de la mai multe statii de alimentare de pe raza municipiului Timisoara cat si a comunei Ghiroda, 6 infractiuni… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

