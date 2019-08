Agresiunea a avut loc in cartierul ieșean Nicolina, vineri seara, potrivit Mediafax.

"In jurul orei 20.50 am fost sesizati prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca un tanar ar fi fost agresat in zona Nicolina si ar fi fost injunghiat in zona abdominala si zona unui brat.", a declarat Ioana Bilea, purtator de cuvant al IPJ Iași.

Victima a fost transportata de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Iași la Spitalul Sfantul Spiridon cu mai multe plagi injunghiate. Polițiștii l-au identificat pe atacator la scurt timp.

