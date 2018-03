Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit martorilor, cei doi se certau destul de des, iar femeia ajungea frecvent in Centrul in care se afla marti. Iubitul sau a venit sa o convinga sa se intoarca acasa, insa nu se stie din ce motiv barbatul a scos un cutit si a lovit-o pe femeie in zona capului dupa care a fugit lasand-o…

- Alege viata! In saptamana trecuta, politistii din Alba au aplicat peste 550 de sanctiuni participanților la traficul rutier care au ignorat regulile privind utilizarea centurii de siguranta si folosirea telefonului mobil. In perioada 12 – 18 martie a.c., in conformitate cu Programul European…

- Ieri, 15 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un minor, in varsta de 16 ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de talharie, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in dupa amiaza zilei…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retineri fata de un tanar din municipiu, banuit de comiterea unei talharii a unui furt. Tanarul va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 15 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului…

- Politistii din Orsova au retinut 4 tineri cu varste cuperinse intre 17-26 de ani, banuiti de furtul mai multor bunuri dintr-o societate comerciala situata pe raza comunei Eselnita. Cei in cauza au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Mehedinti.

- Sambata, 10 martie 2018, politistii Serviciului Transporturi – Post Politie Transport Feroviar Alba Iulia, l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, imediat dupa ce a sectionat cablu de la reteaua se semnalizare si dirijare a caii ferate dintre Alba Iulia si Vintu…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, domiciliat in județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul…

- Ieri, 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, ce este cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni de lovire, amenintare si tulburarea…

- Polițiștii Postului de Poliție Cuzaplac au identificat și prins, luni, 5 martie a.c., un minor de 17 ani, banuit ca a talharit o femeie din comuna Cuzaplac. Fapta a fost comisa in jurul orei 11.00, intr-un magazin de pe raza comunei. In fapt, la data menționata, Poliția a fost sesizata de o femeie din…

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un barbat de oras care a provocat scandal la un local public, a amenintat mai multi cetateni din oras, a distrus usa unui imobil si patruns, fara drept, intr-o locuinta. La data de 4 martie 2018, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii,…

- Polițiștii Postului de Poliție Sig au identificat și reținut, joi, 1 martie a.c., pe baza de ordonanța de reținere, un adolescent de 19 ani, din comuna Sig, baniut de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. Faptele au fost comuse atat ziua cat și pe timp de noapte. Din probatoriul administrat…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 31 de ani, din Cugir, ce este banuit de comiterea infracțiunilor de distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. Acesta ar fi provocat, in seara…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale au reținut un tanar de 29 ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat, punerea in circulatie sau conducerea unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. La data de 20 februarie a.c., polițiștii…

- Polițiștii orașului Lipova au fost sesizați de un barbat in varsta de 44 de ani ca in noaptea de 18 spre 19 februarie, i-ar fi fost sustras un moped de tip motoscuter, care se afla parcat in dreptul imobilului in care acesta domiciliaza. In urma cercetarilor efectuate, in mai puțin de o zi, polițiștii…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din comuna Metes, ce a fost ce a fost depistat, sambata seara, conducand un autoturism fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului. La data de 20 februarie 2018, politistii Biroului Rutier Alba Iulia au luat…

- Ieri, 20 februarie 2018, in jurul orelor 18.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 59 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca permisul de conducere prezentat de conducatorul…

- Un pitestean in varsta de 53 de ani, suspectat ca a condus un autoturism desi nu avea permis si se afla sub influenta alcoolului, accidentand un pieton care traversa regulamentar, a fost retinut de politisti, potrivit AGERPRES.Citeste si: Problemele din justitie l-au SARACIT: Ce avere mai…

- Un tanar banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 februarie a.c., tanarul in cauza a fost prezentat Judecatoriei Constanta care a emis mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile, fiind introdus in…

- Astazi, 13 februarie 2018, la ora 00.26, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre S.I., de 38 de ani, din localitatea Bascov, județul Arges, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in fața unui bloc de pe Bulevardul Transilvaniei, din municipiul Alba Iulia, a fost agresat fizic de…

- In data de 13 februarie 2018, la ora 00.26, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre S.I., de 38 de ani, din loc. Bascov, județul Arges, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in fața unui bloc de pe Bulevardul Transilvaniei, din municipul Alba Iulia, a fost agresat fizic de catre…

- Un roman urmarit international pentru trafic de persoane și sclavie a fost prins de oamenii legii in judetul Buzau. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au depistat, luni, un barbat, de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, care era urmarit la nivel internațional. Potrivit unui comunicat,…

- Accidentul a avut loc pe un bulevard circulat din Iasi. In imagini se vede cum tanarul se indreapta spre masina sa, care era parcata. Se uita daca poate da cu spatele, se pregateste sa urce in autoturism cand, deodata, o alta masina vine spre el cu viteza. Doi pasi a reusit sa faca cand a vazut ca…

- Un barbat de 28 de ani a fost arestat, ieri, sub acuzația de talharie calificata și conducere fara permis. Decizia, care nu este definitiva, a fost luata de Judecatoria Adjud, mandatul fiind emis pentru urmatoarele 30 de zile. Potrivit polițiștilor, o persoana de 47 de ani a reclamat la Poliția…

- RETINUT PENTRU TALHARIE CALIFICATA Miercuri, 7 februarie a.c., politistii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au retinut un barbat, de 28 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de ”talharie calificata” și ”conducerea unui vehicul pe drumurile publice, avand suspendata exercitarea dreptului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, marti seara, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au prins in comuna Podari pe un barbat de 51 de ani din Craiova, pe numele caruia autoritatile judiciare din SUA au emis o cerere de extradare in baza…

- La data de 6 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat pe M.R., de 21 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de comiterea unui furt de autoturism, fapta semnalata in ziua de 4 februarie 2018. Se pare ca, in cursul noptii de 3 spre 4 februarie 2018, tanarul a intrat…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Cugir a fost retinut de Politie, fiind cercetat dupa ce a furat o masina si a condus-o fara permis. Politistii il cerceteaza si in alte dosare, pentru infractiuni similare. Potrivit IPJ Alba, in 6 februarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat…

- Ieri, 6 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat pe M.R., de 21 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de comiterea unui furt de autoturism, fapte semnalata in ziua de 04.02.2018. Se are ca, in cursul noptii din data de 03/04.02.2018, tanarul a intrat prin efracție…

- Un șofer din Tulcea a fost reținut de oamenii legii dupa ce s-a urcat baut la volan și a lovit patru mașini. Magistrații au decis ca șoferul sa fie cercetat sub control judiciar. Un barbat din Tulcea a fost reținut de polițiști dupa ce s-a urcat baut la volanul mașinii și a provocat un accident. Șoferul…

- La data de 02 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Tg-Jiu au fost identificat un tanar, de 20 de ani, din comuna Telesti, care la data de 01 februarie a.c., ar fi sustras un laptop din incinta școlii din Telești. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul…

- Cinci tineri, cu varste intre 16 si 25 de ani, au fost retinuti sambata seara de politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Focsani, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru furt calificat. Duminica, doi dintre ei au fost arestați preventiv, iar trei puși sub control judiciar.…

- Politistii din Timis l-au retinut 24 de ore pe barbatul care a intrat intr-o scoala din judet si a lovit un elev, pe numele acestuia fiind deschis dosar penal pentru loviri si alte violente. Potrivit unui comunicat de presa de vineri seara al IPJ Timis, politistii Sectiei 4 Rurale Peciu Nou au retinut…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- Ieri, 30 ianuarie 2018, politistii de Cugir i-au identificat pe doi tineri, de 23 si 21 de ani, din Cugir, ca persoane banuite de comiterea a 4 furturi din societati comerciale. Se pare ca, in perioada 9 – 25 ianuarie, cei doi tineri ar fi patruns, prin efractie, in 4 societati comerciale din Cugir,…

- Polițiștii de la Drumuri Naționale au reținut un barbat cauzat un accident rutier, soldat cu ranirea mai multor persoane, în timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 30.01.2018, politisti din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene au retinut…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…

- La data de 26 ianuarie 2018, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba l-au depistat si retinut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 34 de ani, din Campia Turzii, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul…

- Vineri, 26 ianuarie 2018, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba l-au depistat si retinut, pe raza municipiului Alba Iulia, pe un barbat de 34 de ani, din Campia Turzii, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes, sprijiniti de politistii de investigatii criminale, l-au depistat si retinut pe un barbat de 30 de ani, din Sebes, care era urmarit international. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare germane…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, a declarat ca barbatul a agresat fizic, miercuri, un elev in varsta de 14 ani. Dupa audieri, procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, a dispus retinerea suspectului pentru lovire sau alte violente, amenintare si port…

- Ieri, 16 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au depistat, in flagrant delict, un barbat de 36 de ani, din Cugir si pe fiul acestuia, un minor in varsta de 16 ani, in timp ce incercau sa vanda produse electronice provenite dintr-un furt, fapta ce a fost…

- Politistii din Cugir au retinut un barbat din oras si pe fiul acestuia, ce sunt banuiti de comiterea unui furt din locuinta. Pentru prinderea celor doi, politistii au organizat un flagrant. La data de 16 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au depistat,…

- In jurul orei 16:20, pe Bulevardul Decebal din Oradea, polițiștii Biroului Rutier Oradea au depistat in trafic un barbat de 42 de ani, din Oradea, in timp ce conducea o masina fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Dupa investigatii, politistii au dispus…

- Un tanar ce a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Alba Iulia. Acesta, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului, conducea un tractor furat din comuna Ciugud. A fost reținut si va fi prezentat in fata magistratilor. In noaptea…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 26 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un tractor, pe Calea Motilor din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea indicata de aparatul etilotest…

- Politistii din Cugir au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din Cugir, care, in noaptea dintre ani, a sustras doua autoturisme cu care, fara a poseda permis de conducere, a circulat pe strazile din oras. Pe unul dintre autoturisme, l-a avariat. La data de 4 ianuarie 2018, politistii…

- Politistii din Cugir au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din Cugir, care, in noaptea dintre ani, a sustras doua autoturisme cu care, fara a poseda permis de conducere, a circulat pe strazile din oras. Pe unul dintre autoturisme, l-a avariat. La data de 4 ianuarie a.c., politistii…

- Un barbat, de 27 de ani, din Targu-Carbunesti, a fost retinut aseara, dupa ce, alaturi de un amic, de 21 de ani, au facut scandal intr-un bar din localitate si au agresat fizic un tanar, de 28 de ani, din Jupanesti. Potrivit politistilor, cei doi barbati de 27, respectiv 21 de ani,aflati sub influenta…

- Politistii galateni au depistat doua persoane urmarite la nivel national. In primul caz, politisti din comuna Fartanesti au depistat pe raza localitatii o tanara de 18 ani, pe numele careia Tribunalul Constanta emisese un mandat de arestare preventiva, pentru o perioada de 30 de zile. Femeia, care…