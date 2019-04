Stiri pe aceeasi tema

- Rudolf H. este cetațeanul austriac gasit spanzurat astazi, de podul de peste raul Buzau. Barbatul locuia la iubita sa din Maracineni, iar pe 27 iulie urma sa aiba loc nunta. Ceva s-a intamplat ieri, iar Rudolf a parasit domiciliul, certat cu iubita sa. Se pare ca barbatul era nemulțumit de conduita…

- Un adolescent de 15 ani, elev in clasa a 8-a la Școala Gimnaziala Farcașești, județul Gorj, a disparut de acasa de joi, dupa ce mama lui i-a luat telefonul și nu i-a permis sa mearga la fotbal, pentru ca a avut rezultate slabe la simularea Evaluarii Naționale.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Un detinut de 24 de ani, din Salaj, incarcerat in Penitenciarul Oradea pentru viol, a decedat marti, 12 martie, dupa ce cu trei zile in urma a incercat sa se sinucida prin spanzurare. Potrivit...

- In urma trimiterii in judecata a dosarului in care Olga Florareasa este acuzata de trafic de influența s-a dispus disjungerea cauzei pentru mai multe infracțiuni, fiind vizate mai multe persoane. Intr-una din disjungeri este vizat și consilierul județean Florin Tecau, cercetat pentru savarșirea infracțiunii…

- Un barbat din judetul Vrancea, in varsta de 41 de ani, a murit din cauza rujeolei si a unor complicații date de gripa, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile publicate, vineri, pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Nu se cunoaste…

- Un adolescent de 15 ani, originar din Vrancea, si-a gasit sfarsitul la volanului masinii pe care a furat-o de la tata. Baiatul a plecat la plimbare din Ciorasti, Vrancea, a pierdut controlul autoturismului si s-a rasturnat de mai multe ori pe camp, in Buzau.

- Operatiunea de recuperare a lui Julen Rosselo, copilul de 2 ani din Spania, a durat 13 zile. Parintii lui au mai pierdut un copil in mai 2017. Oliver, fratele mai mare al lui Julen, avea 3 ani si a murit in urma unui infarct.

- Parinții, in special mama ar trebui sa iși iubeasca copiii necondiționat. Jono Lancaster, in schimb, nu a apucat sa cunoasca adevarata dragoste materna. Imediat dupa ce s-a nascut, a fost abandonat de parinți pentru ca era „desfigurat”.