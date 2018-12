Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 24 decembrie 2018, in jurul orei 11.00, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza comunei Sasciori, l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Sasciori, in timp conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Astazi, 20 decembrie 2018, in jurul orei 03.30, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe DN 7, la kilometrul 337, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din comuna Vintu de Jos, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat, fara a detine permis de conducere pentru nicio…

- Vineri, 14 decembrie 2018, in jurul orei 22.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce desfașurau activitați de control pe strada Eroilor din Blaj, au oprit un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din Șeica Mica, judetul Sibiu. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Ieri, 7 noiembrie 2018, in jurul orei 16.00, politistii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, au oprit, pentru control, un ATV neinmatriculat, condus de un barbat de 56 de ani, care nu poseda permis de conducere al autovehiculelor pe drumurile publice, pentru nici o categorie. Cercetarile sunt continuate…

- Sambata, 3 noiembrie 2018, in jurul orei 1.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza comunei Pianu, l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din comuna Dostat, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 31 octombrie 2018, in jurul orei 21.20, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni l-au depistat pe un barbat de 60 de ani, din comuna Bistra, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe raza comunei Bistra, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Vineri, 19 octombrie 2018, in jurul orei 21.45, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe raza comunei Valea Lunga, l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 16 octombrie 2018, in jurul orei 22.15, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures, in timp ce actionau pe strada Simion Barnutiu din comuna Unirea, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 23 de ani, din Unirea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…