- Un tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Pufesti, este cercetat in stare de arest la domiciliu dupa ce ar fi comis opt infractiuni de furt din autoturisme de pe raza localitatii de domiciliu, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 29 august, in urma activitatilor…

- Un septuagenar a fost arestat in Florida pentru ca a castrat un barbat intalnit pe un site dedicat celor care au fetisul castrarii, a anuntat politia locala, citata de AFP. Politia din comitatul Highlands, aflat la nord-vest de Miami, a asigurat intr-un comunicat ca isi va aminti mult timp de interventia…

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data 17.08.2019, polițiștii Secției de Poliție Rurala Adjud au depistat pe raza comunei Corbița un tanar, in varsta de 25 de ani, din jud. Galați, in timp ce conducea un autoturism, avand un comportament delirant și fiind incoerent in vorbire. Totodata,…

- Astazi, 5 august, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Paunești au fost sesizați de catre familia unei minore, in varsta de 15 ani, despre faptul ca aceasta a plecat de la domiciliu in data de 1 august a.c. și nu a mai revenit. In urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii Secției 4 Poliție…

- Dosare penale la regimul silvic (Pe) 31 iulie a.c., in cadrul unor activitați de prevenire și combatere a delictelor silvice in padurile proprietate privata de pe raza comunei Ploscuțeni, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au identificat doi tineri de 16 și 18 ani, respectiv un barbat de 31 de…

- Aseara, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca in jurul orei 20.40, un barbat, de 39 de ani, din comuna Dumitrești, sat Lastuni, ar fi fost lovit cu un cuțit in zona abdominala, de un alt barbat, din aceeași localitate.…