Tânăr de 20 ani, prins băut la volan La data de 15 iulie 2019, in jurul orei 02,25, polițiștii din Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe strada Malinului din Ocna Mureș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. IPJ Alba Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

