Tânăr de 19 ani, reţinut la Braşov sub acuzaţia că a obligat o femeie să practice prostituţia Procurorii DIICOT Brasov au retinut un tanar de 19 ani, acuzat de trafic de persoane si lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce ar fi obligat o femeie sa practice prostitutia. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada 11 iulie - 3 august, inculpatul D. C. a racolat prin intermediul unei retele de socializare o persoana de sex feminin, in varsta de 21 de ani, prin folosirea metodei "Loverboy", pe care a determinat-o sa locuiasca impreuna cu el. Ulterior, prin constrangere psihica si fizica exercitata atat asupra sa, cat si asupra copilului femeii, in varsta de 2 ani si 6 luni, inculpatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

