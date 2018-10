Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul saptamanii trecute, o patrula de jandarmerie aflata in serviciu in municipiul Satu Mare, in cartierul Micro 17 a observat un barbat care isi confectiona tigari. La aparitia oamenilor legii, tanarul s-a speriat, incercand sa arunce bunurile pe care le aveau in mana. In fapt, B.R. a incercat…

- Un tanar de 26 de ani a fost prins pe o strada din Satu Mare, avand asupra sa droguri. Acesta a fost oprit de o patrula a Politiei Locale. Totul s-a intamplat pe strada Mioritei din municipiu. Este vorba despre Bogdan F., un tanar de 26 de ani. Oamenii legii au gasit la acesta un […]

- Un tanar de 19 ani a fost prins de catre politistii locali avand asupra sa substante etnobotanice. Totul s-a intamplat duminica, 19 august, in zona Casei de Moda din Satu Mare. Este vorba despre Armando Roland C. de 19 ani. Cazul a fost preluat de Poliția Municipiului Satu Mare.

- Cei care au fost la Untold 2018 pot sa confirme ca a fost o atmosfera placuta, fara incidente, violențe sau alte manifestari nedorite. Si asta nu e puțin lucru cand vorbești despre o masa uriașa, de zeci de mii de oameni la un loc. Meritul pentru aceasta revine și celor care au fost in priza …

- “La data de 6 august, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor DIICOT Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Bida Andrei Alexandru, în vârsta de 22 de ani, pentru savârsirea…

- Un tanar de 20 de ani a fost surprins, in noaptea de sambata spre duminica, de jandarmi, cu cannabis asupra lui. Intrucat „deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept” constituie infracțiune, tanarul a fost predat poliției, iar pe numele lui a fost intocmit un dosar penal.

- Un dealer de droguri de 30 de ani a fost prins de jandarmi in timp ce se pregatea sa iși plaseze marfa in zona Garii de Nord din Timișoara. Acesta avea asupra lui cannabis și pastile de Ecstasy.