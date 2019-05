Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Spitalului Judetean Vaslui, Ana Smaranda Rinder, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, ca tanarul este internat la Boli Infectioase, dar pare ca are doar o viroza. „Am sunat medicul de garda de dimineata (vineri – n.r.), i-au fost facute analize, nu se confirma nicio meningita. Este…

- Un tanar de 20 de ani a ajuns in seara de joi spre vineri la Spitalul Județean Vaslui, acuzand dureri de cap și senzație de greața. Barbatul a spus ca zilele trecute s-a intalnit cu adolescenta care a murit de meningita. Tanarul este internat la Boli Infecțioase, insa medicii spun ca el are doar o viroza.…

- Update! Barbatul din Argeș, bolnav de meningita, este angajat al Apa Canal. Directorul societații, Mihail Marinescu, a confirmat ca barbatul din Costești in varsta de 40 de ani, diagnosticat cu meningita virala, este angajat al Apa Canal 2000 SA Pitești. Potrivit acestuia, barbatul mai are și alte probleme…

- O adolescenta de 15 ani din Vaslui, suspecta de meningita meningococica, a murit, in aceastp dupa amaiaza, la cateva ore dupa ce a fost internata in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. “A fost internata in stare foarte grava, in ...

- Aceasta a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi si a fost operata imediat de catre medicii din Sectia de Ortopedie. „Pacienta a fost adusa in UPU cu o fractura deschisa la glezna dreapta, produsa in urma unei cazaturi cu impact pe membrul inferior respective.…

- Fetita de 2 ani era crescuta doar de tatal sau, dupa ce mama ei a abandonat-o la naștere. Tatal a hranit-o in aceasta dimineața, dar imediat fetița a intrat in stop cardio respirator. Cand a vazut ca nu mai respira, acesta a sunat disperat la 112. La fața locului a fost trimis un echipaj de la Terapie…

- Peste 30 de copii au fost abandonati in diverse sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ din Focsani in ultimii doi ani, majoritatea ajungand in sistemul de protectie a copilului, potrivit reprezentantilor unitatii medicale. ‘In anul 2017, in spitalul judetean au fost abandonati 19…

- Numarul cazurilor de gripa din acest sezon se ridica la 11, dupa apariția ultimelor cinci cazuri noi, confirmate serologic, in aceasta luna. Cazuri noi Un oradean de 64 ani, nevaccinat antigripal, a ajuns in ultima zi din ianuarie a.c., la secția de Boli Infecțioase a Spitalului ”Dr. Gavril…