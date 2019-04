Tânăr de 19 ani bătut crunt de taximetriștii din Galați pentru că murdărea o banchetă Tanarul iși petrecuse ziua de naștere și, impreuna cu un alt baiat, voia sa ia un taxi. Cadourile primite de baiat au fost cele care l-au deranjat pe taximetrist, pentru ca-i murdareau bancheta din spate. Baieții au coborat și taxiul parea ca pleaca, moment in care alți taximetriști au venit cu viteza și, cu pumni, picioare și bate s-au napustit asupra tanarului de 19 ani. Ei știau ca vin sa bata un tanar, fiind chemați prin stație de taximetristul deranjat de bagajele clientului. Tanarul de 19 ani a primit de ziua lui, de la taximetriștii violenți, 18 zile de spitalizare. In… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

