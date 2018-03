Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 18 martie 2018, politistii rutieri din Blaj, in timp ce actionau impreuna cu politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj pe strada principala din comuna Valea Lunga, l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…

- Ieri, 18 martie 2018, in jurul orei 03.45, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din localitatea Pianu, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, avand permisul de conducere suspendat. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii…

- Ieri, 18 martie 2018, in jurul orei 03.45, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Pianu, l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din comuna Pianu, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Sambata, 17 martie 2018, in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat, pe raza localitatii Bucerdea Vinoasa, pe un tanar de 33 de ani, din comuna Cricau, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Barbați din Alba, prinși bauți la volan pe drumurile din județ. Sunt cercetați de polițiștii pentru conducere sub influența alcoolului. La data de 16 martie a.c., in jurul orei 2300, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Ighiel, comuna Ighiu, l-au…

- Vineri, 9 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe raza localitatii Tauti, comuna Metes. Un barbat de 49 de ani din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism pe strada Principala din localitate,…

- Ieri, 15 martie 2018, in jurul orei 19.00, politistii rutieri din Sebes l-au depistat pe un tanar de 36 de ani, din Daia Romana, in timp ce circula cu un moped, pe strada Lucian Blaga din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de mopedist, cercetarile…

- Ieri, 12 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de 73 de ani, din comuna Stremt, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- La data de 9 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe raza localitatii Tauti, comuna Metes. Un barbat de 49 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism pe strada Principala din localitate,…

- Rezultatele acestui stil de viata, care are la baza principiul "gunoiul este ceva intim, nu-l arunci unde-ti vine" au transformat comuna de poveste intr-o asezare occidentala. Minunea se intampla la Ciugud, o comuna cu 3000 de locuitori aflata la 12 kilometri de Alba Iulia care detine recordul national…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Șona s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 martie, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei […]

- Ieri, 5 martie 2018, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Sona, in timp ce circula cu moped, pe raza localitatii Sona, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si fara ca mopedul sa fie inmatriculat…

- Astazi, 28 februarie 2018, in jurul orei 00.10, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din Galda de Jos, in timp ce conduceau un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii tanarului cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Ieri, 26 februarie 2018, in jurul orei 10.50, politistii din Baia de Aries l-au depistat pe un tanar de 22 de ani, din comuna Iara, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orasului Baia de Aries, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 25 februarie 2018, in jurul orei 05.00, politistii rutieri din Sebes, in timp actionau pe strada Augustin Bena din municipiu, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- La data de 24 februarie 2018, in jurul orei 19.45, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Astazi, 22 februarie 2018, in jurul orei 03.10, politistii de siguranta publica din Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Ieri, 21 februarie 2018, in jurul orei 10.40, politistii Postului de Poliție Garbova, l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din Garbova, in timp ce circula cu un moped, pe raza comunei, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de mopedist, cercetarile sunt continuate…

- Sambata, 17 februarie 2018, in jurul orei 22.00, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe raza localitatii Ampoita, l-au depistat pe un barbat de 38 de ani, din comuna Metes, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si…

- Sambata, 17 februarie 2018, in jurul orei 20.20, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Metes, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ampoita, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma verificarilor…

- Vineri 16 februarie 2018, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din comuna Stremt, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de barbat, cercetarile…

- Sambata, 17 februarie 2018, in jurul orei 06.45, politistii rutieri din Aiud, in timp ce actionau pe strada Ion Creanga din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…

- Ieri, 18 februarie 2018, in jurul orei 00.20, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat, pe strada Take Ionescu din municipiu, pe un barbat de 42 de ani, din Cugir, care conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 10 februarie 2018, in jurul orei 22.20, politistii Secției 5 Politie Rurala Blaj, Postului Politie Mihalț si Postului Politie Cergau l-au depistat pe H.A. de 40 de ani, din localitatea Rosia de Secas, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 224. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii…

- Ieri 8 februarie 2018, in jurul orei 17.10, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 16 de ani, din localitatea Garbova, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 50 in localitatea Carpiniș, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule .…

- Ieri, 5 februarie 2018, in jurul orei 18.00, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 17 de ani, din localitatea Ohaba, in timp ce conducea un motoscuter neinmatriculat pe strada Viilor, din comuna Ohaba, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule…

- Sambata, 3 februarie 2018, in jurul orei 18.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj – Postul de Poliție Cergau și Postul de Poliție Roșia de Secaș l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din localitatea Mihalt, in timp ce conducea pe strada Principala din aceeasi localitate, un moped, fara a poseda…

- Sambata, 3 februarie 2018, in jurul orei 13.00, politistii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au oprit pentru control, pe raza comunei Jidvei un barbat de 29 de ani din localitatea Balcaciu, județul Alba, care conducea un moped neinmatriculat si fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- Vineri, 2 februarie 2018, in jurul orei 19.45, politistii cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au oprit pentru control, pe strada Principala din localitatea Tatarlaua, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Cetatea de Balta. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Un barbat din Metes a fost prins de politie, in trafic, la Alba Iulia, in timp ce conducea sub influenta alcoolului. S-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 31 ianuarie/1 februarie, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din comuna Metes, in timp…

- In noaptea de 31 ianuarie/1 februarie 2018, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din comuna Metes, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Ieri, 28 ianuarie 2018, in jurul orei 05.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj in timp ce actionau pe raza comunei Mihalt, au oprit, pentru control, un autobuz ce era condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Mihalt. In autobuz se aflau 25 de pasageri. Soferul acestuia emana miros de alcool,…

- Politistii din Unirea, sprijiniți de politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures au identificat, cu operativitate, persoanele banuite de comiterea unui furt din gospodaria unui cetatean din comuna. Un adult si trei minori sunt cercetati pentru furt. La data de 25 ianuarie 2018, politistii Postului…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 7 Politiei Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Cunta, l-au depistat pe un minor de 16 ani, din comuna Spring, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Ieri, 18 ianuarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza comunei Sona, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din comuna. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autorizatia provizorie de inmatriculare a autoturismului…

- Politistii rutieri din Blaj l-au depistat pe un barbat din comuna Sancel, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0.59 mg/l alcool pur in aerul…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 16.20, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un tanar de 31 de ani, din municipiul Brad, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe D.N. 74, cu viteza peste limita legala. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 12.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 34 de ani, din Teius. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- Un tanar din Salistea s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o masina fara permis. Si nu doar atat. A prezentat politistilor care l-au oprit in trafic un permis de conducere fals, emis de autoritatile din Republica Moldova, pe alt nume. Potrivit IPJ Alba, in 11 ianuarie, in jurul orei 11.00, politistii…

- Ieri, 11 ianuarie 2018, ]n jurul orei 11.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus, pe raza comunei Salistea, de un tanar de 32 de ani, din Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu poseda permis…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din comuna Sancel s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Blaj in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere și fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 ianuarie, in jurul orei 23.30, […]

- Ieri, 7 ianuarie 2018, politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, in timp ce actionau pe DN 75, pe raza localitatii Vadu Motilor, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Risca judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- Ieri, 7 ianuarie 2018, in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din comuna Buces, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74 A, pe raza orasului Abrud, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata…

- Sambata, 6 ianuarie 2018, in jurul orei 20.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea, l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din comuna Salistea, ce conducea un moped neinmatriculat si fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- Ieri, 4 ianuarie 2018, in jurul orei 11.30, politistii Postului de politie Jidvei l-au depistat pe un barbat de 59 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Moldovita, a ajuns in stare grava la spital, in urma unei batai in care au fost implicati mai multi tineri, in fata unei discoteci din comuna. Incidentul a avut loc in timpul noptii de luni spre marti, politistii Sectiei de Politie Rurala Vama fiind sesizati in jurul…

- Luni, 1 ianuarie 2018, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 106 I, pe raza comunei Spring, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata…

- Ieri, 27 decembrie 2018, in jurul orei 08.00, politistii cugireni l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Viteazul din oras, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de conducatorul auto, cercetarile…

- Luni, 25 decembrie 2017, in jurul orei 06.20, patrula intercomunala formata din politisti ai posturilor de politie Pianu si Garbova, l-au depistat pe un tanar de 24 de ani din comuna Sugag, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 C, prin localitatea Sebesel, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.…

- Un tanar in varsta de 18 ani din comuna Farau este cercetat de politisti, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unui autoturism, fara permis. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.20, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 18 ani, din comuna Farau, in timp…