- Ieri, 18 octombrie 2018, in jurul orei 18.10 politistii Postului de Politie Roșia Montana, in timp ce actionau pe DJ 742, pe raza comunei Roșia Montana, l-au depistat pe un tanar de 27 de ani, din comuna Bucium, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- La data de 17 octombrie 2018, in jurul orei 15.00, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada Closca din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 43 de ani, din Alba Iulia, in timp ce efectua o manevra de mers inapoi, a intrat…

- Ieri, 14 octombrie 2018, in jurul orei 19.50, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier ce a avut loc pe strada Simion Barnutiu din Cugir, soldat cu pagube materiale. Un barbat de 46 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra autoturismului…

- Ieri, 23 septembrie 2018, in jurul orei 02.15, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un minor de 15 ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un moped, pe raza localitatii Sebesel, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si fiind sub influenta…

- La data de 3 septembrie 2018, in jurul orei 1.00, politistii din Teius, in timp ce actionau impreuna cu politistii locali din oras, l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un moped fiind sub influenta bauturilor alcoolice, fara a poseda permis de conducere si…

- Sambata, 1 septembrie 2018, in jurul orei 03.40, politistii rutieri din Aiud au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier soldat cu pagube materiale. Un tanar de 25 de ani, din comuna Lopadea Noua, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum,…

- Ieri, 30 august 2018, in jurul ore 07:45, politistii rutieri din Aiud, in timp ce actionau pe strada Vasile Lucaci, din localitatea Ciumbrud, l-au depistat pe un tanar de 19 de ani, din Ciumbrud, in timp ce conducea un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Un tanar din județul Mureș este cercetat de polițiștii din Alba dupa ce a fost prins, la Aiud, in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis. Politistii i-au deschis dosar penal si proprietarului masinii, care ar fi stiut ca tanarul nu avea permis, dar totusi i-a incredintat autoturismul. Potrivit…