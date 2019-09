Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Dolj cauta un tanar de 17 ani, din Filiasi. Tatal acestuia a sesizat in acesta seara faptul ca tanarul a plecat ieri de la domiciliu, impreuna cu alte doua persoane, sustinand ca se duce la munca, intr-o localitate din apropierea Craiovei, fara a specifica unde anume. De asemenea, membrii…

- Polițiștii din Lipova au fost sesizați ca o femeie de 69 de ani, din județul Timiș, a plecat in seara precedenta de la domiciliul fiicei sale, unde s-a mutase la inceputul anului. Deoarece ea a mai plecat de acasa și in trecut, familia nu s-a ingrijorat pana a doua zi, cand s-a dovedit a fi […] The…

- Un adolescent din Motru este cautat de poliție, dupa ce ieri a disparut de acasa. Polițiștii din Motru au fost sesizați de o femeie, de 56 de ani, din municipiu, ca minorul, Olteanu Dorel-Mihai, de 17 ani, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din…

- Un barbat in virsta de 30 de ani, din Raucesti, care a fost dat disparut de mama sa, este cautat de politistii nemteni. “Politistii din cadrul Postului de Politie Raucesti au fost sesizati, la data de 12 august, de catre o femeie de 58 de ani, din Grumazesti, despre faptul ca fiul sau Cotfase Marius,…

- UN barbat in varsta de 28 de ani a fost dat disparut dupa ce a plecat, in aceasta dimineața, din incinta Spitalului Clinic Județean Arad. „In aceasta dimineața, un tanar de 28 de ani, Lungu Aurel, cetațean moldovean, a plecat din incinta Spitalului Clinic Județean Arad intr-o direcție necunoscuta, și…

- Astazi, in jurul orei 10,42, un barbat a sunat la 112 și a spus operatoarei ca se simte extrem de rau, il doare capul și are o stare de leșin. In timpul convorbirii nu a mai spus dintr-o data nimic, deși telefonul era deschis. „Cu ajutorul aplicației Cord Com s-a determinat raza de acțiune. La […] The…

- Politistii maramureseni cauta un minor care, la data de 09 iulie a.c., a plecat de la domiciliu, de pe strada Rapsodiei din Baia Mare, si pana in prezent nu s-a intors. Minorul se numeste IUHASZ ANDREI-PETRE, este in varsta de 9 ani si are urmatoarele semnalmente: 1, 40 m inaltime, constitutie slaba,…

- Politistii din judetele Timis si Arad au instituit, miercuri, filtre pe drumurile din cele doua judete, pentru a cauta un barbat care ar fi atacat cu cutitul un cuplu, barbatul fiind injunghiat mortal, iar ulterior a atacat alte patru persoane.