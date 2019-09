Tanar condamnat la pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de conducere a unui autovehicul sub influenta alcoolului.

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Braila este condamnat la inchisoare dupa ce a fost prins in timp ce conducea fara permis auto. Barbatul fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati dupa ce Judecatoria Fetesti l-a condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea.

- In data de 18.09.2019, politistii Biroului de Investigații Criminale si cei ai Biroului Ordine Publica Hunedoara au organizat o actiune in urma careia au depistat, pe raza municipiul Hunedoara, un barbat in varsta de 48 de ani, din Hunedoara, condamnat de Judecatoria Hunedoara la 3 ani și 10 luni…

- FOTO – Arhiva Un barbat din localitatea bistrițeana Reteag, comuna Petru Rareș, a fost condamnat la inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de proxenetism. La data de 17 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis…

- MARAMURES: Mandate de executare a unei pedepse privative de libertate, puse in aplicare de polițiști La data de 16 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate emis de Judecatoria…

- In dosarul in care Petrica Bolfa a fost judecat pentru evaziune fiscala, delapidare, spalare de bani și inșelaciune, instanța Tribunalului Bistrița-Nasaud a pronunțat prima sentința. Nasaudeanul a primit ani grei de inchisoare, dar este obligat și la plata unor despagubiri uriașe. Instanța Tribunalului…

- Politistii au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate pe numele unui barbat de 49 de ani, prins fara permis de conducere la volanul unei masini. Acesta a fost condamnat la un an de inchisoare.

- La data de 12 iulie, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Mangalia au emis un mandat de executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc, pe numele unui barbat in varsta de 28 de ani, conform ISU Constanta. Barbatul in cauza a fost…

- Un tanar in varsta de 19 ani din comuna Vedea care are de executat o pedeapsa cu inchisoarea de trei ani pentru trafic de minori a fost depistat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul...