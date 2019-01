Stiri pe aceeasi tema

- La data de 3 ianuarie 2019, in jurul orei 21.20, politistii rutieri din Blaj, in timp ce actionau pe strada Petru Maior din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din Blaj. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca soferul autoturismului…

- În data de 02.01.2019 poliitii din cadrul Postului de Poliie Comunal ueti lau identificat pe un tânr care deinea fr drept la domiciliu o arm neletal de tir sportiv.În cursul zilei de ieri poliiti din cadrul Postului de Poliie Comunal ueti sau sesizat din oficiu cu privire la faptul c…

- Un tanar de 31 de ani din Abrud s-a ales cu dosar penal pentru furt. Barbatul a furat un telefon mobil in valoare de 1.200 de euro, de la un minor de 17 ani. Telefonul a fost recuperat și restituit pagubitului. Potrivit IPJ Alba, la data de 4 decembrie 2018, politistii de investigatii criminale din…

- Ieri, 2 decembrie 2018, in jurul orei 02.15, politistii din Ocna Mures, in timp ce actionau pe strada Dr. Ioan Ratiu din Ocna Mures, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din Ocna Mures. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul avea permisul…

- Ieri, 22 noiembrie 2018, in jurul orei 18.30, politistii din Lunca Muresului l-au depistat pe un tanar de 23 de ani, din comuna Lunca Muresului, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, avand permisul de conducere suspendat. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii…

- În data de 20.11.2018 ora 1930 Poliia Municipiului Brila a fost sesizat telefonic de ctre agentul de paz al unui magazin din municipiu cu privire la faptul c un tânr a prsit incinta societii fr a achita contravaloarea mai multor produse.La faa locului poliitii lau identificat pe un t&...

- Politistii din Aiud il cerceteaza penal pe un tanar care a condus un autoturism fara a poseda permis de conducere si a provocat un accident in urma caruia a suferit leziuni corporale. Dupa accident, tanarul a parasit locul producerii lui, fara sa anunte Politia. Potrivit IPJ Alba, luni, politistii rutieri…

- Un sofer de 21 de ani este cercetat penal, dupa ce politistii au descoperit, in urma unui control de rutina, ca polita RCA a masinii era expirata, iar conform legislatiei din Bulgaria, unde era inmatriculata masina, aceasta fusese radiata din circulatie.