Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pompieri, jandarmi și polițiști au fost mobilizați pentru a cauta un parapantist din Franța care a fost dat disparut in noaptea de duminica spre luni. Din primele informații, barbatul zbura dinspre Brașov spre zona Comandau. Salvatorii au fost alertați printr-un apel la 112 ca a disparut un…

- Corpul neinsufletit al unui tanar de 16 ani, care fusese dat disparut in urma cu doua zile, in timp ce se scalda in apele Dunarii, in dreptul localitatii Dunareni, a fost gasit si scos la mal vineri, la...

- Peste 400 de pompieri participa sambata la operațiunea de cautare a copilului din localitatea prahoveana Sangeru care a fost luat de viitura pe 31 mai. „Sambata se organizeaza o actiune de cautare extinsa a minorului disparut in urma viiturii de la Sangeru. Cautarile vor fi concentrate intre Sangeru…

- Un mare mafiot rus a fost arestat in Thailanda. Alexander Matusov, in varsta de 52 de ani, este unul dintre cei mai mari criminali aflati pana de curand in libertate. Acesta este unul dintre sefii Mafiei Ruse si era cautat de politie de 10 ani. Barbatul s-a ascuns in ultimul…

- Un barbat in varsta de 37 de ani, a plecat din data de 31 mai a.c. de la locuința inchiriata din localitatea Florești și nu a mai revenit. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat din Lugoj este cautat de cateva zile de familie si politisti. Barbatul se numeste Adrian Ambrus si are 44 de ani fiind domiciliat pe strada Rarau. Omul are aproximativ 1,80 inaltime si o greutate de 75-80 kg . “Ultima oara a fost vazut la domiciliu, pe strada Rarau si a plecat spre gradina…

- Polițiștii din județul Alba cauta autorul unui furt, dupa ce paznicul de vanatoare din satul Segagea, comuna Poșaga, a sesizat, duminica, faptul ca i-a disparut un pistol din locuința, transmite Mediafax.Un paznic de vanatoare din comuna Poșaga, județul Alba, a sesizat, duminica dimineața,…

- Un tanar de aproximativ 18 ani este cautat de poliție in urma unui accident rutier. Acesta circula pe strada Rachitei din direcția Transilvaniei catre strada Pasajului, și ajuns in intersecție cu strada din urma, a acrosat un copil biciclist care circula pe strada Pasajului si care nu ar fi oprit la…