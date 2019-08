Tânăr braşovean, arestat după ce a obligat o femeie să se prostitueze Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada 11 iulie - 3 august, inculpatul D. C. a racolat prin intermediul unei retele de socializare o persoana de sex feminin, in varsta de 21 de ani, prin folosirea metodei 'Loverboy', pe care a determinat-o sa locuiasca impreuna cu el. Ulterior, prin constrangere psihica si fizica exercitata atat asupra sa, cat si asupra copilului femeii, in varsta de 2 ani si 6 luni, inculpatul a obligat-o sa practice prostitutia in diferite locatii inchiriate pe raza municipiului Bucuresti, beneficiind de sumele de bani obtinute de victima in aceasta modalitate (aproximativ… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

