Tanar, beat si fara permis de conducere! Citeste aici despre isprava unui barbat de 21 ani din Braila prins in trafic de politistii buzoieni

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea de activitati la nivelul intregului judet in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, reducerii riscului rutier pe drumurile nationale, judetene si in localitati, precum si in vederea combaterii conducerii…

- La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Polițiștii rutieri au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat in trafic sub influența alcoolului. La data de 14 ianuarie, in jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 24 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea…

- Un tanar de 32 de ani, din Salistea, a fost prins de polițiști in trafic cu permis de conducere fals și este cercetat pentru conducere fara permis, fals si uz de fals. La data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 11.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un […]

- In cadrul activitatilor desfasurate pentru prevenirea accidentelor de circulatie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat au depistat pe raza de competenta un barbat in varsta de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism si care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul…

- Polițiștii au depistat, in trafic, un barbat in timp ce transporta 120 litri de motorina fara a avea acte de proveniența. In ziua de 09 ianuarie a.c., in municipiul Calarași, polițiștii au identificat la volanul unui autoturism un barbat, de 35 de ani, din localitate, care transporta 120 de litri de…

- Politistii din Timis au depistat un barbat condamnat la un an de inchisoare, in urma unui control in trafic. Politistii au oprit pentru verificari un autoturism, iar dupa ce au verificat atat soferul cat si pasagerii si-au dat seama ca un barbat din masina era cautat de politisti, fiind condamnat la…

- La data de 09 ianuarie a.c., in jurul orei 15.00, politistii Posturilor de Politie Ceru Bacainti si Blandiana, in timp ce executau activitati comune de patrulare pe DJ 107U, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 64 de ani, din comuna Ceru Bacainti. In urma verificarilor…

- Un tanar din judetul Hunedoara s-a ales cu dosar penal in Alba, dupa ce a condus o masina, fara permis. A fost oprit de politie, pe DN74A, la Abrud. Potrivit IPJ Alba, in 7 ianuarie, in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din comuna Buces, […]

- Un tanar ce a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Alba Iulia. Acesta, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului, conducea un tractor furat din comuna Ciugud. A fost reținut si va fi prezentat in fata magistratilor. In noaptea…

- In cauza, s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fapta prevazuta si pedepsita de art. 335, alin. 2 din Codul Penal. De asemenea, ieri, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au organizat si desfasurat o actiune pentru combaterea…

- Politistii cu atributii in domeniu au intocmit 7 dosare penale, cele mai multe pentru conducerea autovehiculelor sub influenta alcoolului. Cea mai mare concentratie alcoolica – 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat, a fost inregistrata in cazul unui barbat de 30 de ani din Nehoiu, depistat la volanul…

- Un tanar de 24 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini, cu toate ca nu avea permis de conducere. Proprietarul autoturismului, o tanara de 19 ani, este cercetat, la randul sau, pentru incredintarea unui vehicul unei persoane care nu poseda permis de conducere.

- La data de 01 ianuarie 2018, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 106 I, pe raza comunei Spring, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- “Politistii au fost sesizati astazi dimineata despre producerea unui accident rutier pe DN18 in Viseu de Sus. In urma verificarilro s-a stabilit ca un tanar de 21 ani, conducea un autoturism si intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila prin stanga si…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean au continuat activitatile de constientizare a participantilor la trafic asupra necesitatii respectarii regulilor de circulatie. Astfel au fost vizați si conducatorii auto care s-au urcat la volan dupa ce au consumat…

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…

- La data de 16.12.2017, jurul orei 20:00 politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat un minor de 16 ani, din comuna Frata, jud. Cluj, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 161 prin localitatea Dabâca, jud. Cluj, fara a poseda permis de conducere…

- Sambata, 16 decembrie, jurul orei 20:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat un minor de 16 ani, din comuna Frata, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 161, prin localitatea Dabaca, județul Cluj, fara a poseda permis de conducere pentru…

- Polițiștii au oprit in trafic un șofer care urcase la volan fara a avea permis de conducere. Sambata, 16 decembrie, in jurul orei 20, politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat un minor in varsta de 16 ani, din comuna Frata, judetul Cluj, in timp ce conducea…

- Politistii au reusit sa blocheze in trafic un autoturism si sa-l identifice pe cel de la volan, dupa ce au fost nevoiti sa-l urmareasca in trafic, pentru ca ignorase semnalele echipajelor de politie.Intregul incident s-a petrecut joi, in jurul orei 10.00, in orasul Vicovu de Sus, dupa ce o patrula…

- Un barbat din Techirghiol s a ales cu dosar penal dupa ce s a urcat la volan fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un barbat, de 35 de ani, din orasul Techirghiol, judetul Constanta, care…

- Un tanar de 20 de ani s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins de politistii din Poiana Brasov, in timp ce facea manevre de derapaj cu un autoturism, in toiul noptii, intr-o parcare din statiune. Teribilistul a fost observat de politisti, in noaptea de luni spre marți, in jurul orelor 3.30. In…

- Polițiștii din Bocsig impreuna cu cei ai postului de poliție Birsa au depistat ieri in trafic, un barbat care conducea fara permis și sub influența alcoolului. Polițiștii au depistat ieri,...

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au intocmit zece dosare penale, dupa ce au depistat tot atatia conducatori auto aflati sub influenta alcolului sau care au condus autovehiculele fara a detine permis de conducere ori aveau suspendata exercitarea acestui drept. Cea mai mare concentratie alcoolica…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu luptatori de acțiuni speciale, au pus in executare pe 1 decembrie un mandat privind un barbat de 42 de ani, din Vultureni. Cel in cauza are de executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, pentru comiterea infracțiunii de trafic…

- Polițiștii timișoreni au depistat un barbat de cetațenie germana banuit de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și deținere de droguri, fara drept. In urma unor informații deținute de polițiști, barbatul de 64 de ani a fost oprit in trafic. Oamenii legii i-au verificat…

- In cursul zilei de ieri, 27 noiembrie, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au identificat in trafic un tanar in varsta de 21 de ani, din Reteag, in timp ce conducea un autoturism pe DN 17, prin localitate, fara a deține permis de conducere. In cauza, polițiștii au intocmit dosar penal pentru…

- Duminica, 26 noiembrie, in jurul orei 18:45, politisti din cadrul Politiei Municipiului Gherla au depistat un tanar in varsta de 25 ani, din comuna Buza, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 172A, prin localitatea Țaga, deși nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Ieri, 21 noiembrie 2017, in jurul orelor 18.30, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada Ardealului din municipiul Alba Iulia, au oprit pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 28 de ani, din comuna…

- La data de 20 noiembrie a.c., in jurul orei 20.44, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au fost sesizati cu privire la faptul ca un autoturism a lovit poarta de acces a unui imobil din localitatea Mihalt, judetul Alba. Politistii patrulei intercomunale din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Blaj s-au…

- Polițiștii din Huedin au reținut, pentru 24 de ore, un barbat care a fost depistat savarșind aceleași infracțiuni la regimul rutier, in decurs de 4 zile. La data de 17 noiembrie, in jurul orei 21:00, un barbat, de 22 de ani, din comuna Sacuieu, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism…

- Un barbat care era dat in urmarire internaționala a fost prins de polițiștii clujeni. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale au depistat in Cluj-Napoca sambata, 18 noiembrie 2017, un barbat urmarit internațional. Cand a vazut polițiștii, tanarul a luat-o la fuga, insa oameni legii au reușit…

- Joi, 16 noiembrie, politistii Postului de Politie Noslac, in timp ce actionau pe D.J. 107G pe raza localitatii Gabud, l-au depistat pe un barbat de 50 de ani, din comuna Chetani, judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- In cadrul unei acțiuni rutiere pe raza localitații Tiha Birgaului, polițiștii Serviciului Rutier impreuna cu polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au efectuat semnale de oprire in trafic, unei persoane care o conducea o autoutilitara, ce transporta material lemnos.

- Polițiștii clujeni au depistat, azi-noapte, un conducator auto care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 16 noiembrie a.c., în jurul orei 2:00, politistii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un barbat, de 39 de ani, din Turda,…

- Trei soferi inconstienti au ajuns pietoni dupa ce politistii buzoieni i-au surprins la volan desi consumasera alcool. Conducerea sub influenta bauturilor alcoolice este una dintre principalele cauze ale producerii accidentelor de circulatie.

- Trei șoferi inconștienți au ajuns pietoni dupa ce polițiștii buzoieni i-au surprins la volan deși consumasera alcool. Conducerea sub influența bauturilor alcoolice este una dintre principalele cauze ale producerii accidentelor de circulație. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier si din cadrul sectiilor…

- Polițiștii efectueaza cercetari pentru stabilirea imprejurarilor producerii unui eveniment rutier in care a fost implicat un barbat care conducea un autovehicul, fara a poseda permis. La data de 14 noiembrie 2017, un barbat de 32 ani, din comuna Șoldanu, a condus o autoutilitara pe DJ 403, in afara…

- O condamnare recenta la inchisoare cu suspendare nu i-a fost invațare de minte unui tanar de 25 de ani, din comuna Runcu. Acesta a fost prins, in noaptea de marți spre miercuri, in timp ce conducea un autoturism Hyundai, deși nu avea carnet de șofer. Mihai Moldovan fusese condamnat pe…

- Un barbat de 29 de ani este cercetat pentru tâlharie calificata, lipsire de libertate și conducere a unui autoturism fara permis. Polițiștii de investigații criminale din Dej au identificat și reținut un barbat, de 29 de ani, din Cuzdrioara, banuit de comiterea…

- In cadrul activitatilor desfasurate, politistii au intocmit trei dosare penale pentru conducerea unui autovehicul fara a detine permis de conducere, dar si conducerea autovehiculului de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice.

- La data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 10:20, politistii din cadrul Poliției municipiului Turda, au depistat un tanar de 28 de ani, din Turda, in timp ce conducea autoturismul pe strada Ion Neculce, din Turda, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie. Read More...

- La data de 3 noiembrie, polițiștii rutieri din Ploiești au reținut un barbat de 31 de ani, din Ploiești, cercetat pentru infracțiuni la regimul rutier . La data de 3 noiembrie a.c., polițiștii rutieri din Ploiești au reținut un barbat de 31 de ani, din municipiu, cercetat pentru conducerea unui…

- Politistii rutieri au actionat si pentru prevenirea accidentelor cu victime din randul pietonilor. Au fost sanctionati contraventional 14 pietoni indisciplinati, precum si sapte conducatori auto care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor angajati regulamentar in traversare.

- Pentru cresterea gradului de siguranta rutiera la nivelul judetului, in ultimele 48 de ore, politistii cu atributii pe linie rutiera au actionat pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in randul participantilor la trafic.

- Un barbat de 44 de ani din județul Alba a fost reținut, joi, de polițiștii din Brad, dupa ce a fost prins in trafic, pentru a treia oara, baut și fara permis la volan. Potrivit IPJ Hunedoara, in cursul zilei de joi, politistii bradeni au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat […]

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au actionat pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere in randul participantilor la trafic. Astfel, pentru nerespectarea regimului legal de viteza, politistii rutieri au retinut trei permise de conducere.

- Ieri, 19 octombrie 2017, in jurul orei 13.49, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din municipiul Sebes, in timp ce conducea un autoturism, in localitatea Bradesti, avand dreptul de a conduce suspendat. Fata de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…