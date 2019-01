Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care conducea masina duminica dimineata, pe strada Avram Iancu, din municipiul Brasov, nu a oprit la semnalul politistilor, care au pornit in urmariera lui, cu semnale acustice si luminoase in functiune. Dupa cativa kilometri, tanarul a oprit in parcarea unui centru comercial si a incercat…

- Un barbat de aproximativ 60 de ani, aflat la volanul unui autoturism implicat intr-un accident violent a sfarsit in conditii greu de imaginat. Masina s-a lovit de un TIR ce transporta fier. Impactul rutier a avut loc pe DJ 682, la ieșirea din localitatea Felnac spre Secusigiu, iar autoturismul s-a transformat…

- O șosea din județul Gorj a devenit scena unui cumplit accident rutier, in care un tanar de 33 de ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat cu mașina și a ramas prins sub fiarele autoturismului.

- Doua persoane și-au pierdut viața vineri seara, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat și a luat foc. Incidentul a avut loc pe marginea unui drum din județul Arad. Deși martorii au sesizat imediat incendiu la numarul de urgența 112, pentru victime nu s-a mai putut face nimic.

- Accident grav, sambata noapte, in Targu Mures, scrie stirileprotv.ro. Un tanar de 21 de ani a plonjat cu masina in canalul raului Mures si a avut nevoie de interventia pompierilor pentru a iesi. In autoturism se aflau si doua fete care au reusit sa se salveze. Citeste si Accident grav in Calarasi.…

- Noaptea trecuta, un tinar de 23 de ani, din Ulma, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in arestul Poliției Suceava, dupa ce a fost prins conducind o mașina, cu toate ca are permisul suspendat. El a fost depistat, in trafic, in localitatea de domiciliu. Individul urmeaza sa fie prezentat Parchetului…

- Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad, unde o mașina in care se aflau patru persoane a plonjat de pe un pod inalt de aproximativ 20 de metri. In urma impactului, doua persoane au murit.

