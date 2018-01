Stiri pe aceeasi tema

- La jumatatea lunii iunie, Cristian Boureanu a fost arestat preventiv dupa ce a avut un conflict violent cu un politist rutier, dupa ce omul legii a tras pe dreapta masina in care se afla fostul politician. Cu toate ca nu se afla la volan, Boureanu, care era beat mort, a coborat atunci din autoturism…

- Politistii au fost sesizati chiar de directorul scolii unde s-a intamplat incidentul. Copilul batut se va prezenta miercuri, 31 ianuarie, la Serviciul de Medicina Legala pentru a i se elibera certificat medico-legal.

- Politistii constanteni au deschis o ancheta la o scoala generala din Constanta dupa ce un elev in varsta de 13 ani ar fi fost agresat pe holurile institutiei de invatamant de catre mamele unor colegi, care venisera sa depuna o plangere impotriva sa.

- Un român de 47 de ani e de trei zile cel mai cautat infractor din Spania, dupa ce a rapit o tânara și a amenințat-o cu un cuțit și apoi a violat-o. Barbatul este de negasit, deși polițiștii știu despre cine este vorba. Acesta a iesit joi dimineața din hotelul Caballo Blanco, din…

- Unul dintre politistii de la Brigada Rutiera implicati in bataia din vara cu Cristian Boureanu a anuntat joi ca se constituie parte civila. Dorin Iamandi cere daune de 50.000 de euro in dosarul in care fostul deputat este judecat pentru ultraj. Cererea de constituire de parte civila a fost facuta la…

- Politistii din Braila au declansat o ancheta dupa ce un adolescent de 17 ani, elev al Colegiului National Nicolae Balcescu din Braila, a fost batut marti de cinci tineri, care nu sunt elevi ai acestei scoli si care au intrat in unitatea de invatamant in timp ce paznicul s-ar fi aflat la o alta intrare…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, doi barbați acuzați de comiterea unei tâlharii.”La data de 22 ianuarie a.c., în jurul orei 15:30, politia a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca doua persoane necunoscute au sustras bunuri dintr-un…

- Tatal care a batut un elev in curtea liceului din Pestisani a fost retinut miercuri seara, pentru 24 de ore. Barbatul in varsta de 37 de ani era suparat ca fiica lui a fost lovita cu bulgari de zapada, fapt pentru care acesta a intrat in școala cu un cuțit și a agresat un elev in varsta de 14 ani.

- Un tanar din localitatea Valu lui Traian, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat un…

- Politistii au recuperat de la acesta, din cei 11.000 lei pe care i-a furat, suma de 5.500 de lei, telefonul mobil al persoanei vatamate, 100 de lire sterline si cheile de la autoturismul acesteia. Tanarul a patruns in casa femeii, in varsta de 56 de ani, pe geamul de la baie, locuinta aflandu-se…

- Salman Khan a primit amenințari cu moartea de la un gangster, pe nume Lawrence Bishnoi, dupa ce actorul a fost la o audiere la tribunalul Jodhpur cu privire la cazul sau de braconaj. Insa, miercuri lucrurile au luat o intorsatura urata, iar un grup de barbați inarmați și-a facut apariția pe platoul…

- O petrecere dintr-un club din comuna gorjeana Borascu s-a transformat intr-un veritabil scandal, dupa ce un agent de paza a fost batut. Politistii au pus in aplicare sapte mandate de aducere si au dispus retinerea a doua persoane implicate in ...

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fot batut de polițiști. O vecina l-a reclamat la politie pe Victor Stanciu pentru ca isi scosese pe holul blocului niste lucruri din casa,…

- Sambata, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de violența in familie. Din cercetari, politistii au stablit ca, in noaptea de vineri spre sambata, C.Cosmin, de 26 de ani, ar fi lovit pe tatal…

- Un barbat din Cluj a amenintat ca arunca blocul in aer. Un barbat, in varsta de 61 de ani, din Cluj-Napoca, a amenintat sambata, 6 ianuarie, ca arunca blocul in aer pentru a-si omori sotia imobilizata la pat. ”Un barbat anunta, prin apelul de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Un barbat de 42 de ani din comuna Todireni, judetul Botosani, eliberat in luna octombrie din Penitenciar in baza recursului compesnatoriu, a fost retinut de politistii din Botosani pentru 24 de ore, fiind acuzat ca a batut o batrana de 82 de ani pe care a incercat sa o si violeze.

- Fapta s-a petrecut pe 4 decembrie cand cei doi au mers in Tudor la o casa de schimb valutar din Iulius Mall. Ei au vrut sa se bage in fața pentru a nu pierde timpul, ceea ce a starnit revolta unui ieșean care aștepta la rand. Tanarul le-a facut reproșuri celor doi, iar aceștia l-au luat la bataie.…

- Tanarul din județul Vaslui care și-a bagat sora de 12 ani și mama in spital nu a fost prins nici acum de catre polițiști, dupa patru zile de cautari. Vasluianul de 23 de ani, care a amenințat la 112 ca se sinucide, are mai multe dosare penale pentru violența, victime fiind și rudele acestuia. Polițiștii…

- Lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila au reusit sa il prinda, pe baza unor imagini video surprinse la locul faptei, pe suspectul care ar fi amenintat, sambata seara, cu un cutit, doua brailence, au anuntat luni reprezentantii institutiei. Intr-un interval de doua ore, agresorul…

- Un tanar din județul Vaslui este cautat de polițiști de aproape 24 de ore dupa ce și-a bagat mama și sora in spital. Agresorul a sunat la numarul de urgența 112 dupa ce și-a batut membrii familiei și a spus ca se sinucide. Polițiștii vasluieni desfașoara ample acțiuni de cautare a unui tanar care este…

- Batran din Vaslui, batut, talharit și violat de catre doi minori. Cazul revoltator a avut loc in comuna Gherghești. Barbatul de 90 de ani a ajuns de urgența la spital Se pare ca doi dintre atacatori erau minori, in varsta de 14, respectiv 15 ani. Cel de-al treilea avea 21 de ani si, potrivit satenilor,…

- O femeie cu probleme psihice a fost retinuta vineri de Politia Transporturi, intr-o statie de metrou din Bucuresti, acesta fiind al treilea caz de persoane cu astfel de probleme care intra in vizorul autoritatilor, in urma crimei care a oripilat opinia publica in ultimele zile. Femeia fusese vazuta…

- Politistii din Braila au anuntat, joi seara, ca au identificat pe patru barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 37 de ani, banuiti de comiterea infractiunii de viol. Unul dintre agresori, de 25 de ani, este din municipiul Braila, iar ceilalti trei din localitatea Lanurile, judetul Braila. Fata…

- Incident grav la Scoala numarul 5 din Buzau: marti 12 decembrie a.c.: doi elevi de clasa a 6-a, l-au amenintat cu moartea pe un alt elev de clasa a 8-a. Ulterior s-a trecut si la lovirea acestuia din urma. Agresorii sunt fii unui cunoscut tigan din municipiu si se pare ca la perchezitie i s-ar fi gasit…

- Un barbat a fost adus in soc hemoragic cu elicopterul SMURD la un spital din Iasi, cel care a sunat la 112 fiind chiar atacatorul care a spus ca ar fi aplicat 20 de lovituri de cutit.Incidentul s-a petrecut, luni, la un bar din localitatea ieseana Coarnele Caprei, dupa un scandal iscat intre…

- Un elev de 16 ani a fost reșinut de polițiști dupa ce a agresat un cadru didactic. Cazul vine la o zi dupa ce un alt elev de 17 ani a fost arestat 30 de zile pentru ca și-ar fi agresat, în repetate rânduri, mai mulți colegi. RECOMANDARE: PREMIERA LA CONSTANȚA.…

- Un barbat a fost ranit vineri seara in orasul Sangeorz-Bai, din judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce a atacat o patrula de politisti care se afla in misiune la o interventie, in incident fiind ranit si unul dintre oamenii legii.Potrivit IGPR, patrula de politie din orasul Sangeorz-Bai a fost dirijata…

- Un cetatean turc a fost preluat de catre politistii Sectiei 19 si condus la sediul subunitatii pentru audieri dupa ce au fost sesizati ca acesta a amenintat cu o arma, executand un foc in plan vertical, asupra unui alt sofer ce conducea un autoturism pe o strada din sectorul 5, conform Agerpres.Din…

- Politistii din cadrul Poliției municipiului Turda au dispus, joi, punerea în mișcare a acțiunii penale fata de doi barbați de 38, respectiv 46 ani, din comuna Iara, județul Cluj pentru savârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și amenințare.…

- Politistii de investigatii criminale din Dej au retinut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infractiunii de santaj. Acesta a fost prins, in flagrant delict, in timp ce primea suma de bani de la persoana vatamata. In cursul zilei de ieri, 5 decembrie, politistii de investigatii criminale…

- Misiune inedita pentru carabinieri care au fost chemați sa opreasca un scandal izbucnit intr-o familie de romani, stabilita in Italia. Polițiștii italieni au fost agresați de o romanca furioasa care și-a snopit in bataie soțul. Violențele au avut loc in localitatea localitatea Veroli, provincia italiana…

- • ȘOC: Ce a declarat victima in postul de poliție! Batut de un polițist local, cu bestialitate, victimei fiindu-i scoși dinții din gura. Așa suna o reclamație facuta de un cetațean pe 112, care sesiza, la jumatatea acestei luni, ca intr-un bar din Targu-Jiu, polițistul local Constantin Dragoș…

- La data de 20 noiembrie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 2 Poliție Bacau au depistat patru barbati, cu varste cuprinse intre 20 si 44 de ani, toti din comuna Margineni, banuiti de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violente și tulburarea ordinii si linistii publice.…

- 'In cursul zilei de luni, politistii Serviciului Judetean de Transporturi Arad au fost sesizati despre savarsirea unei infractiuni de talharie calificata. In fapt, un barbat, aflandu-se in trenul 1665, care circula pe relatia Iasi - Timisoara, la iesirea din localitatea Savarsin, a intrat intr-un…

- Un copil de numai 5 ani a ajuns in cursul nopții de joi spre vineri la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Focșani, dupa ce a fost batut crunt, chiar de propriul tata. Potrivit unor surse, tatal și-ar fi batut fiul, in prezența fratelui acestuia, in varsta de 14 ani,…

- Un inspector de mediu din raionul Singerei a fost batut și amenințat de doi barbați care au fost prinși cum taiau lemne ilegal, noteaza NOI.md. Potrivit anchetei pe 14 noiembrie in jurul ore 16:30, pe strada Chișinau din or. Singerei cet. C.Vasile E., impreuna cu alți doi cetațeni (neidentificați) descarcau…

- Doctorita se afla in timpul liber si lua masa alaturi de un grup de cunostinte, in acelasi restaurant aflandu-se si fiul femeii decedate, care, potrivit IPJ Vaslui, s-a ridicat de la masa, i-a dat acesteia doua palme si i-a reprosat ca este vinovata de moartea mamei sale. "La sediul Politiei…

- Agenții de poliție care se aflau in autospeciala care a oprit vineri in sensul giratoriu, incurcand traficul rutier, au venit cu precizari dupa ce soferul Vasile Bobei, cel care a sesizat fapta oamenilor legii, a sustinut ca a...

- Liderul organizației de tineret al Partidului Democrat din Gagauzia, Vitalie Melichian, ar fi fost reținut de poliție pentru ca a condus in stare de ebrietate. Potrivit gagauzinfo.md, tanarul a fost oprit sambata spre duminica noaptea fiind la volanul unei mașini Daca Logan, cu numarul de inmatriculatre…

- Seful serviciului de siguranta rutiera din cadrul Politiei Locale Galati a ajuns in spital, dupa ce a a fost agresat fizic de trei barbati pentru ca i-a atras atentia unei femei sa-si parcheze regulamentar masina. Politistii efectueaza cercetari pentru loviri si alte violente, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Polițiștii spanioli au evacuat de urgența, marți, Plaza del Cardenal Belluga, din Murcia, dupa ce un român s-a urcat pe acoperișul catedralei și a amenințat ca se arunca în gol.

- Un barbat a fost retinut de politisti, dupa ce a patruns, prin fortarea usii, intr-una dintre camerele unui hotel din Predeal si i-a amenintat cu un briceag pe ocupanții camerei. Incidentul s-a petrecut in noaptea de 3 spre 4 noiembrie, cand barbatul, cazat și el la același hotel, s-a inarmat cu un…

- Judecatoria din Husi a finalizat cercetarea judecatoreasca si a pronuntat sentinta in dosarul in care un tanar de 20 de ani a provocat un scandal fara precedent in Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroianu” Husi si intr-un local din oras.

