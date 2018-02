Tânăr bătut cu bestialitate într-o discotecă din Gorj. Agresorii sunt liberi Deznodamant uluitor in cazul unui tanar batut cu bestialitate intr-o discoteca din Peștișani, Gorj. Cei patru agresori, care l-au snopit in bataie la sfarșitul lunii ianuarie, nu au fost arestați. Doi dintre ei sunt cercetați sub control judiciar, iar ceilalți doi in stare de libertate. Indivizii au fost reclamați la Poliție abia saptamana aceasta, dupa ce victima a ieșit din spital. Scandalul a avut loc pe 28 ianuarie in discoteca din localitatea Peștișani, județul Gorj. Conflictul a inceput spontan, pe fondul consumului de alcool, spun polițiștii care au analizat imaginile șocante surprinse… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia a retinut pentru 24 de ore patru tineri din Runcu, judetul Gorj. Cei patru au fost identificati ca fiind agresorii unui tanar de 26 de ani din Scoarta, scandalul avand loc pe 6 februarie, noaptea, in jurul orei 2.30, i...

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 19 si 25 de ani, toti din comuna Runcu, au fost retinuti aseara dupa ce ar fi agresat un barbat, de 26 de ani, din Scoarta, in fata unui local public din Pestisani. Potrivit politistilor, in data de 28 ianuarie, in urma unui conflict spontan, suspectii ar fi exercitat…

- Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat ca discutiile pe tema excluderii lui Chirica vor fi purtate in interiorul partidului si ca, pana ce nu va fi luata o decizie finala, nu vor fi facute declaratii publice. "Noi discutam in cadru statutar, in interiorul partidului. Este…

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca subordonarea Serviciului a fost "permanent tinta unor persoane cu functii de conducere in Ministerul de Interne", acesta precizand ca pentru a se stabili daca s-au cerut date despre demnitari sunt necesare anchete ale Parlamentului si Parchetului.

- Propunerea legislativa a USR pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, prin care firmele cu actiuni la purtator sa nu poata participa la licitatiile publice a fost respinsa luni de Senat cu 61 de voturi “pentru” si 23 de voturi “impotriva”. Initiatorii au spus, la momentul depunerii proiectului,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca "in mod intentionat" se doreste sa nu aiba acces la dosarul Tel Drum, pentru a nu putea sa isi faca apararea asa cum trebuie.Intrebat daca i s-a spus motivul pentru care DNA a refuzat sa-i dea dosarul in format electronic,…

- Ex-premierul Victor Ponta susține ca este dispus sa-i dea bani presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ca acesta sa copieze de la DNA declaratia data de el ca martor in dosarul Tel Drum.4 ”Daca domnul Dragnea aduce o hartie, denuntul meu, sau daca DNA spune ca sunt denuntator, tot astazi imi dau demisia…

- Fostul președinte Ion Iliescu are parte de o ieșire neașteptata, in scandalul privind Serviciul de Protecție și Paza. Iliescu arata ca daca anumiți actori politici suspecteaza ca SPP face jocuri politice, atunci pot acționa instituțional, nu prin intermediul declarațiilor de presa. Iliescu arata…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au cerut judecatorilor sa interzica procedura de intrare in insolventa a firmei Tel Drum, companiei judecata pentru fapte de corupție. Aceasta masura preventiva a fost solicitata pentru 60 de zile, la Tribunalul Bucuresti. Pe 17 ianuarie, ziua in care firma…

- Ion R., de 54 de ani, din Slobozia Cioraști, susține ca a fost batut in seara zilei de 9 ianuarie, in timp ce se afla pe scarile magazinului din centrul localitații. El spune ca ar fi fost agresat de doi frați, din aceeași localitate. Barbatul acuza faptul ca, dupa ce l-au…

- Caz socant la Cugir, in judetul Alba. Un antrenor de tenis in varsta de 52 de ani a fost trimis in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de viol. Victima acestuia este o minora de 11 ani pe care o antrena.

- 'Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj aduce la cunostinta opiniei publice ca, in dosarul nr. 12/P/2018, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul O.I.A., agent principal de politie la Politia Orasului Simleu Silvaniei, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la infractiunea…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, a declarat ca barbatul a agresat fizic, miercuri, un elev in varsta de 14 ani. Dupa audieri, procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, a dispus retinerea suspectului pentru lovire sau alte violente, amenintare si port…

- Mircea Radu va prezenta la Antena 1 un nou reality show, intitulat „IE, Romanie". Prima ediție a emisiunii va fi filmata in luna februarie in Gorj, in localitațile Tismana, Peștișani și Runcu. La preselecții sunt a...

- Scandalul care a dus la demisia lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului s-ar putea reaprinde dupa ce PSD va ajunge in situatia de a forma noul Executiv. Liviu Dragnea nu a exclus posibilitatea ca o parte din ministrii actualului Cabinet sa se r...

- Edilul Capitalei, social-democrata Gabriela Firea, susține ca „Acum pare ca aruncam in aer tot ceea ce am realizat”, facand referire la conflictul dintre premierul Mihai Tudose și șeful PSD Liviu Dragnea. Firea arata ca cetațenii sunt cei care pierd in acest scandal. Primarul Capitalei afirma ca Tudose…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara fac cercetari, in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara.…

- O emisiune marca Antena 1 cauta cea mai mandra fata din Gorj, zonele „vizate” fiind localitațile Tismana, Peștișani și Runcu. Emisiunea se va filma in luna februarie a acestui an, iar marele premiu este in valoare de 20 de mii de euro. Concurentele vor primi premii in valoare de 1.500 de lei…

- Victor Ponta a lansat, in aceasta seara la B1 TV, acuzații extrem de dure la adresa lui Liviu Dragnea, președintele PSD. Fostul premier a spus despre Dragnea ca are o gandire mafiota și ca are obsesia puterii, devoaland de unde a plecat cearta dintre el și liderul PSD.

- UPDATE Jandarmeria precizeaza ca persoanele din fata sediului PSD care au fost conduse la sectie tulburau ordinea publica intrucat aveau obiecte de amplificare a sunetului, iar protestul lor nu respecta conditiile legale, respectiv declarare si avizare. Potrivit Jandarmeriei, in locul respectiv…

- Avocatul lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, a declarat, joi, dupa ce a studiat actele din dosarul Tel Drum, ca ii va propune presedintelui PSD formularea unei cereri de extindere a urmaririi penale pentru toate persoanele care l-au acuzat pe acesta.cerere de extindere a urmaririi penale pentru toate persoanele…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca, desi a solicitat, nu are inca acces la dosarul Tel Drum, in care este acuzat printre altele de constituirea unui grup infractional organizat si de abuz in serviciu.

- Un politist din Arad a ajuns la spital, dupa ce un individ la taiat la ambele maini cu o maceta. Agentul in varsta de 32 de ani era era angajat la postul de poliție din comuna aradeana Vladimirescu, insa cand a fost atacat se afla in timpul liber. Conflictul a izbucnit in club, in momentul…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov intr un dosar privind constituirea unui…

- Pe vremea când Liviu Dragnea era vicepremier în Guvernul Ponta, el a reușit sa treaca prin Guvern un act normativ prin care a scos atât CJ Teleorman cât și Tel Drum SA de sub incidența neregulilor gasite în contractele

- Politistul vizat de ancheta este Cristian Bordea, cel care in urma cu doua luni s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de catre o persoana aflata sub influența alcoolului. La acea data, polițistul s-a urcat la volanul unui autoturism in stare de ebrietate,…

- Fiul proprietarului unui complex turistic din zona montana Ranca, Lucian Panescu, a scapat, in acest an, de procesul in care este judecat pentru ultraj. Ieri, judecatorii au acordat termen la data de 30 ianuarie 2018, pentru a se cita martorii din rechizitoriu, ceea ce inseamna ca tanarul…

- Dosarul in care liderul social-democrat a contestat masura sechestrului asupra averii sale a fost inregistrat la instanta suprema la sfarsitul saptamanii trecute. Liviu Dragnea a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie sechestrul instituit pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum, Maria Vasii,…

- Eurodeputata Renate Weber, membra a grupului ALDE din Parlamentul European, a apreciat marti, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani, ca in actuala disputa legata de pachetul privind legile justitiei poarta o responsabilitate atat fostul presedinte Traian Basescu, pentru ca a sporit prerogativele…

- DNA a anuntat saptamana trecuta ca liderului PSD, Liviu Dragnea, i-a fost pus sechestru asigurator si poprire pe toate bunurile, pana la concurenta sumei de peste 127,5 milioane de lei, in dosarul Tel Drum.

- Un barbat de 29 de ani, din Focșani, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, acuzat fiind de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Conform rechizitoriului intocmit de procurori, fapta a fost comisa in ziua de 15 iunie,…

- Un tânar a ajuns în stare grava la spitalul din Gherla dupa ce a fost batut crunt de trei tineri pe strada.Incidentul a avut loc vineri noaptea spre sâmbata în localitatea clujeana Nicula. Unul dintre agresori, care i-a aplicat victimei loviturile cele mai grave,…

- Conflictul a izbucnit din cauza ca șoferița, incepatoare, nu s-a grabit la semafor, iar asta i-ar fi enervat la culme pe ceilalți șoferi care au inceput sa claxoneze. BATAIE IN TRAFIC. Doi tineri au fost facuti KO dupa ce au atacat in trafic un luptator MMA VIDEO Potrivit martorilor,…

- "Procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 noiembrie, a lui Stefan Madalin Bucataru, ofiter de politie in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii…

- • ȘOC: Ce a declarat victima in postul de poliție! Batut de un polițist local, cu bestialitate, victimei fiindu-i scoși dinții din gura. Așa suna o reclamație facuta de un cetațean pe 112, care sesiza, la jumatatea acestei luni, ca intr-un bar din Targu-Jiu, polițistul local Constantin Dragoș…

- "Ironic, astazi generalul SRI Mitica Dumbrava, in loc sa mearga la brutarie, merge in Parlamentul Romaniei. Daca as fi acolo, i-as pune o singura intrebare: Daca o cunoaste pe procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan, ce relatii au, daca a sustinut-o si a sprijinit-o in cariera, daca a raportat…

- Un teren, un hotel, un apartament, doua masini, datorii ale unor alte persoane si actiuni detinute de liderul PSD, Liviu Dragnea, au fost puse ieri sub sechestrul asigurator, potrivit unui raspuns al DNA la solicitarea „Adevarul”. DNA a anuntat ca a pus sechestru si pe actiuni care urmeaza sa fie identificate.

- L. Dragnea, sechestru de 127,5 de milioane de lei in dosarul Tel Drum Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Procurorii DNA au pus sechestru pâna la 127,5 de milioane de lei asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale lui Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum. Procurorii…

- Suspectii din dosarul ‘Tel Drum’ sunt asteptati marti la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a lua la cunostinta sechestrul impus de anchetatori in acest caz, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Pe 13 noiembrie, DNA anunta ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este…

- In urma a trei perchezitii efectuate de politistii din Berca la domiciliile unor tineri din Candești, banuiti de furturi din locuinte, au fost ridicate bunuri de peste 7 500 de lei. Cei in cauza au fost retinuti pentru 24 de ore si ulterior arestati preventiv pe o perioada de 30 de zile, potrivit…

- Elena Udrea spune ca "lichele securiste" încearca sa o amestece în dosarul Tel Drum, sustinând ca la acea vreme ea, în calitate de ministru, a facut "tot scandalul cu neregulile" gasite la un proiect Tel Drum. Udrea mai sustine ca nu îl cunostea…

- Liviu Dragnea, in dosarul "Referendumul", este "o victima a Sistemului", iar in dosarul "Tel Drum" este "doar victima propriei lacomii și a mentalitații de grup infracțional", a afirmat, joi, fostul premier Victor Ponta. "Eu cred ca și Grindeanu…

- Liviu Dragnea, în dosarul "Referendumul", este "o victima a Sistemului", iar în dosarul "Tel Drum" este "doar victima propriei lacomii și a mentalitații de grup infracțional", a afirmat,

- Potrivit DNA, Liviu Dragnea, presedintele CJ Teleorman la data faptelor, este cercetat pentru constituire de grup infractional organizat, doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept…

- Dobrovolschi, aluzie la dosarul lui Dragnea: In Romania nu exista un stat paralel. Purtatorul de cuvant al presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a declarat, marti, ca aceasta este o formulare folosita de persoane care au probleme cu justitia. Dobrovolschi a subliniat și faptul ca beneficiarul…

- Președintele PSD este urmarit penal de DNA în dosarul Tel Drum. Procurorii susțin ca Dragnea este liderul unui grup infracțional organizat, înființat în 2001, care a atras bani publici și europeni prin licitatii trucate. Acuzații profitau de câștiguri dar nu uitau sa…

- ”Un miting pentru sustinerea mea, nu. Eu apreciez gestul colegilor care au fost azi de dimineata acolo (la DNA - n. red.), dar nu voi solicita si nu o sa vreau niciodata un miting pentru sussinerea mea. In schimb, daca se va dori sa se organizze un miting pentru sustinerea programului de guvernare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, luni dimineata, la sediul DNA. Acesta nu a facut declaratii. Dragnea a fost aplaudat de colegii sai sociali-democrati care l-au asteptat in fata sediului, dar si de simpatizanti. Omul de afaceri Marian Fiscuci, fost administrator al Tel Drum, firma despre care…

- Audierea lui Liviu Dragnea la DNA va marca o ”zi Z”, in care se va declanșa un atac asupra presei libere și se va incerca distragerea atenției de la informațiile pe care le vom afla din comunicatul procurorilor anticorupție, este de parere Cozmin Gușa.”Maine este un fel de ziua Z, dar nu pentru…