Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a fost batut crunt de mai mulți taximetriști in orașul Galați, dupa ce intre el și taximetristul care-l ducea acasa de la serbarea zilei sale de naștere s-a iscat un conflict. Poliția din Galați a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, furt și distrugere.Tanarul…

- Client batut salbatic de taximetriști, cu pumnii, picioarele și bâtele. În urma unui conflict spontan între client și taximetrist, colegii acestuia din urma au sarit și ei la bataie, scrie realitateadegalati.net.

- In noaptea de sambata spre duminica, Robert si-a aniversat ziua de nastere la un restaurant din Galati. Dupa terminarea petrecerii, in jur de ora 4.30 duminica dimineata, tanarul de 19 ani a chemat un taxi. Luase cu el o boxa, pe care a vrut s-o bage in portbagajul taxiului. Pentru ca nu incapea, baiatul…

- .Mandatul a fost emis joi, 4 aprilie, in jurul orei 1,00. Ovidiu Popa (41 ani) din satul Fantani, comuna Nicoresti (judetul Galati) s-a predat politistilor miercuri dupa amiaza, dupa ce initial se ascunsese intr-o padure de langa localitate. El urmeaza, dupa toate probabilitatile sa fie propus pentru…

- Scenele violente au avut loc la un meci din Constanța. Una din echipe nu se afla la prima abatere de acest gen. Anul trecut in finala mica a campionatului national de juniori, ei s-au batut crunt, pe un stadion din Bucuresti. Componentii echipelor Under 17 de la formatiile Cleopatra Constanta…

- Urșii se trezesc primavara, dupa hibernare, extrem de infometați. In cautarea hranei, animalele salbatice coboara mult mai mult decat ar face-o de obicei, in alte perioade ale anului. De multe ori se apropie chiar de zonele locuite și ataca animale domestice. Imaginile unui asemenea atac au fost postate…

- Moment desprins parca din filmele comice, in Galați. Un tanar și-a inscenat propriul jaf, cu toate momentele teatrale aferente. Spre ghinionul lui, o camera de supraveghere din apropiere a surprins tot.

- Stop vandalizarii Acesta este mesajul Primariei Municipiului Constanta dupa ce camerele de supraveghere dintr unul din noile autobuze au surprins un baiat care mazgalea in interiorul autobuzului."Scene revoltatoare au fost surprinse intr unul din noile autobuze achizitionate de Primaria Municipiului…