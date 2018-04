Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Galda de Jos a fost reținut joi de polițiști, dupa ce ar fi violat o femeie din comuna Cricau. Dupa comiterea faptei, acesta i-ar fi sustras victimei telefonul mobil și o suma de bani. Potrivit IPJ Alba, joi dupa amiaza, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala…

- Un barbat, de 35 de ani, din Motru, a ajuns in arestul Politiei Gorj, dupa ce miercuri a batut un tanar, de 27 de ani, in scara unui bloc din oras. Potivit anchetatorilor, barbatul de 35 de ani, pe fondul ...

- Un adolescent a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a urmarit o femeie de la un magazin unde isi facuse cumparaturile si a impins-o apoi violent pe strada pentru a-i putea fura portofelul.

- Un tanar de 17 ani va fi propus astazi la arestare preventiva, acesta fiind suspectat ca, la finele lui 2017, a urmarit o femeie de 58 de ani pe strada, a imbrancit-o si i-a furat portofelul.

- Un tanar in varsta de 25 de ani, prins in flagrant de catre politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, in timp ce incerca sa vanda aproximativ 350 de grame de hasis, a fost retinut pentru trafic de droguri, a informat miercuri Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Accidentul s-a soldat cu ranirea ușoara a doi conducatori auto – o femeie de 31 de ani, din Frumușeni și un tanar de 20 de ani –, implicați in evenimentul rutier. Totul s-a petrecut din cauza neasigurarii. „Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca marți, 27 martie, in jurul orei 22:40, o femeie…

- Acoperișul cladirii Postului de Poliție din Mihalț a luat foc, marți dimineața in jurul orei 02.30. La fața locului s-a deplasat un echipaj al ISU Blaj și in mai jumatate de ora incendiul a fost lichidat. Potrivit IPJ Alba, a fost afectata doar locuința de serviciu de la etaj și nu au fost inregistrate…

- Polițiștii din Cugir l-au retinut pe un tanar din oras care este cercetat pentru lovire sau alte violente, violenta in familie si distrugere, transmite IPJ Alba. In 19 martie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de…

- La data de 17 martie a.c. poliitii brileni lau reinut pe un tânr de 19 ani bnuit de comiterea mai multor infraciuni la regimul rutier.În noaptea de 17.03.2018 ora 0100 tânrul de 19 ani din localitatea Mxineni în timp ce conducea un autoturism pe DN 23 dinspre localitatea Latinu c...

- Un tanar, banuit ca a pus in circulatie monede false, a fost depistat ieri de politistii de combatere a criminalitatii organizate si retinut pentru 24 de ore. Ieri, 12 martie, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, cu sprijinul celor din cadrul Serviciului…

- Un barbat din Braila a fost retinut pentru 24 de ore pentru tentativa de omor, dupa ce a injunghiat un tanar de 21 de ani, fapta produsa pe o strada principala din municipiul Braila, potrivit unui comunicat de presa remis luni de IPJ Braila. Un martor a sunat la 112 si a anuntat ca pe Calea Calarasilor…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul I.P.J.…

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- O arma neletala, nesupusa autorizarii, munitia aferenta precum si mai multe petarde au fost ridicate de politisti in urma unei perchezitii la locuinta unei persoane cercetata pentru comiterea de infractiuni la regimul armelor si munitiilor. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Serviciului Arme,…

- Un tanar din Cugir a fost retinut de Politie, dupa ce a provocat scandal la un local public, a amenintat mai multi cetateni din oras, a distrus usa unui imobil si patruns, fara drept, intr-o locuinta. Potrivit IPJ Alba, in 4 martie, politistii de investigatii criminale din Cugir au luat masura retinerii,…

- RETINUT…Politistii au retinut un tanar din comuna Puscasi, banuit de comiterea a trei infractiuni de furt din locuinte si dintr-un autoturism. Astfel, la data de 28 februarie, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vaslui au probat activitatea infractionala a unui tanar de 18 de ani, din comuna…

- La data de 26 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati ndash; Serviciul Investigatii Criminale au efectuat o perchezitie la domiciliul unui tanar de 24 ani, din municipiul Galati, banuit de savarsirea infractiunilor de proxenetism si spalarea banilor. In perioada…

- Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au retinut pe un tanar din comuna, care a fost depistat conducand un autoturism fara a poseda permis de conducere. La controlul politistilor, tanarul a prezentat un permis fals de conducere. Potrivit IPJ Alba, in 24 februarie, in jurul orei 19.45,…

- Un tanar de 31 de ani din Cugir a fost retinut, joi, de politisti, in urma unui scandal pe care acesta l-a provocat la un local din oras. Nu este la prima problema cu legea, a mai fost cercetat de Politie si anul trecut. Potrivit IPJ Alba, Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului…

- Aproximativ 40 de politisti au descins joi la Tindarei si Bucu, in urma raziilor fiind retinut un barbat de 25 de ani. Pentru cresterea gradului de siguranta si descurajarea comportamentelor de tip infractional, oamenii legii au organizat si desfasurat o actiune de amploare pe raza orasului Tandarei,…

- Un tanar, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie calificata a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de talharie calificata, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un tanar, de…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Calnic a fost retinut de politistii din Sebes, in urma unui scandal in care au fost implicate mai multe persoane din aceeasi localitate. Un tanar de 27 de ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit cu un cutit de consatean. Potrivit IPJ Alba, […]

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie calificata, politistii din cadrul I.P.J. Constanta, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Brigazii Operatiuni Speciale Constanta, au identificat un tanar, de 21 de ani, din localitatea Flamanzi, judetul Botosani, banuit de comiterea…

- Un tanar in varsta de 24 de ani din Orastie a fost retinut, luni, de politistii din Alba Iulia, cu sprijinul jandarmilor, dupa ce a talharit o femeie. I-a furat acesteia, pe strada, geanta pe care o purta pe umar. Prejudiciul reclamat a fost in valoare de 1000 de lei. Potrivit IPJ Alba, in 12 […]

- Angajatii grupei specializate in combaterea jafurilor a IP Ciocana in comun cu ofiterii de Investigatie a DP mun. Chisinau, in urma masurilor intreprinse au retinut un individ in varsta de 29 de ani, originar din Transnistria, fiind banuit in comiterea mai multor jafuri

- Un sofer de 46 de ani, din Galati, este retinut pe ordonanta si va fi prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva, dupa ce s-a urcat beat rupt la volan si a accidentat o femeie. Barbatul conducea autoturismul pe strada 1 Decembrie 1918 si a patruns in intersectia cu strada Aurel Vlaicu…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Cugir a fost retinut de Politie, fiind cercetat dupa ce a furat o masina si a condus-o fara permis. Politistii il cerceteaza si in alte dosare, pentru infractiuni similare. Potrivit IPJ Alba, in 6 februarie, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir l-au identificat…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara au depistat un barbat, de 35 de ani, banuit de comiterea infractiunii de frauda informatica. Pentru documentarea activitatii infractionale a celui in cauza, au fost efectuate doua perchezitii domiciliare in municipiul Suceava.…

- La data de 5 februarie 2018, in jurul orei 09.10, politistii din cadrul Politiei Municipiului Blaj l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din Blaj, in timp ce conducea, pe raza municipiului, un autoturism, avand permisul de conducere retinut. Fata de M.I., cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Polițiștii Poliției municipiului Ramnicu Valcea-Biroul Investigații Criminale au reținut un tanar de 18 ani, banuit de savarșirea a doua fapte de furt calificat, in Ramnicu Valcea. Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, polițiștii au reținut un tanar, banuit ca ar ...

- Un tanat in varsta de 19 ani originar din raionul Hancești, a fost reținut de poliție pentru ca a atacat și jefuit o doamna in sectorul Rașcani al capitalei. Incidentul a avut loc pe strada Kiev.

- Un tanar in varsta de 29 de ani din comuna Intregalde a fost retinut, luni, de Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia. Este cercetat pentru distrugere si lovire. Potrivit IPJ Alba, in 27 ianuarie, seara, in timp ce se afla la Alba Iulia, pe fondul geloziei,…

- Un barbat din Vrancea banuit de crearea unui prejudiciu de 550.000 de lei prin șantaj și camata a fost retinut de politisti cu ajutorul mascatilor. Potrivit unui comunicat, joi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vrancea au reținut un barbat, de 50 de ani, din localitatea Tulnici, județul…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes, banuit de furt din locuinta, fapta comisa cu ajutorul a doi complici. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. Potrivit IPJ Alba, in 18 ianuarie, politistii de investigatii criminale…

- Un barbat, banuit de comiterea mai multor infractiuni de talharie a fost identificat de politistii constanteni.Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de talharie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat…

- Un tanar din localitatea Valu lui Traian, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta au identificat un…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt în scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.Mai exact, conform IPJ Cluj, în noaptea de 14/15 ianuarie…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, au identificat la scurt timp de la comiterea faptei, principalii banuiti de comiterea unei talharii, pe raza municipiului Buzau. Fapta a fost sesizata Politiei la data de 10 ianuarie a.c. de persoana vatamata, o buzoianca in…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare au retinut pentru 24 de ore un tanar din municipiu, banuit de comiterea unei talharii. Acesta urmeaza a fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Ieri, 09 ianuarie, politistii de investigatii criminale…

- Un tanar de 20 de ani din Cugir a fost retinut de politie, dupa ce, in noaptea dintre ani, a furat doua autoturisme pe care le-a condus fara a poseda permis de conducere. Pe unul dintre autoturisme l-a avariat. Potrivit IPJ Alba, in 4 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

