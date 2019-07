Un tanar a fost reținut de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, H.M.R. fiind acuzat de agresiune sexuala in forma continuata. Conform anchetatorilor ” in anii 2018-2019 inculpatul H.M.R. a intreținut cu sora sa minora, in varsta de 11 ani, in mod repetat acte de natura sexuala, fara ca minora sa iși poata […] Articolul Tanar arestat dupa ce și-a abuzat sexual sora de 11 ani, timp de doi ani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .