Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost legitimat si apoi amendat de Jandarmerie pentru ca a huiduit-o pe Viorica Dancila. S-a intamplat chiar cand premierul isi incepea vizita in Hunedoara. In timp ce oficialitatile o intampinau cu flori, un tanar o apostrofa. „Rusine!", „Viorica Docila!", „Doamna Dancila, cea mai docila!",…

- Un tanar a fost legitimat si amendat ulterior de Jandarmerie, sambata, la Hunedoara, in timpul vizitei premierului Viorica Dancila. Barbatul a strigat cateva sloganuri care nu o puneau intr-o lumina pozitiva pe sefa Executivului.

- Viorica Dancila s-a incurcat din nou in declaratii, in timpul vizitei efectuate sambata, 4 mai, la Hunedoara. Un tanar a fost sanctionat pentru ca i-a strigat „Rusine!”, in timp ce un grup de protestatari a fost tinut la distanta de catre jandarmi.

- Viorica Dancila s-a incurcat din nou in declaratii, in timpul vizitei efectuate sambata, 4 mai, la Hunedoara. Un tanar a fost sanctionat pentru ca i-a strigat „Rusine!”, in timp ce un grup de protestatari a fost tinut la distanta de catre jandarmi.

- Un tanar a fost legitimat si apoi amendat de Jandarmerie pentru ca a huiduit-o pe Viorica Dancila. S-a intamplat chiar cand premierul isi incepea vizita in Hunedoara. In timp ce oficialitatile o intampinau cu flori, un tanar o...

- Un tanar a fost legitimat si apoi amendat de Jandarmerie pentru ca a huiduit-o pe Viorica Dancila. S-a intamplat chiar cand premierul isi incepea vizita in Hunedoara. In timp ce oficialitatile o intampinau cu flori, un tanar o apostrofa, transmite Digi24.ro. Rușine!”, „Viorica Docila!”, „Doamna Dancila,…

- Premierul aflat la Hunedoara a fost intrebata de o femeie: ”Doamna Dancila, o intrebare va rog, de ce nu va dați demisia? Aprobați legi și numai rau faceți”. Viorica Dancila a reacționat imediat: ”Pentru ca aceste legi sunt pentru oameni și eu sunt un bun roman și un bun roman ține cu Romania…

- Tudorel Toader a fost ținta unei expresii jignitoare la finalul declarației de presa pe care va susținut-o joi seara pe treptele Ministerului Justiției. Toader a anunțat ca ii va prezenta demisia premierului Viorica Dancila și a intors apoi spatele jurnaliștilor, intrand in minister. In acel moment,…