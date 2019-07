Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de aproximativ 25 de ani a murit dupa ce a fost decapitat de un tren, in zona podului CFR din zona Micalaca, in Arad. „Este vorba de un tanar de aproximativ 25 de ani, accidentat mortal pe podul CFR Micalaca – Aradu Nou de trenul Regio 2604, care circula pe direcția […] Articolul…

- O tanara din judetul Arad este cercetata penal pentru operatiuni bancare frauduloase, dupa ce s-a folosit de un card pe care l-ar fi gasit la casa de marcat a unui supermarket, ea platind de mai multe ori cumparaturi in valoare totala de 600 de lei, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al…

- Un tanar de 16 ani a murit, iar alti doi de aceeasi varsta au fost grav raniti, dupa ce au furat un autoturism si au facut accident pe o strada din Ramnic, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, accidentul…

- Soferul care a provocat accidentul de pe autostrada A1, in zona localitatii Traian Vuia, in urma caruia doua persoane au decedat si doi minori au ajuns la spital in coma, a fost identificat de politisti dupa ce a fugit de la locul producerii evenimentului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara, sub coordonarea unui procuror al DIICOT Timisoara, au prins in flagrant si au retinut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, cetatean german, cercetat acum pentru trafic international de droguri de mare risc. Acesta a…

- Un tanar de 27 de ani, din Plopis, județul Salaj, a murit in aceasta dimineata dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat intr-un cap de pod, in localitatea Pericei din același județ. "Joi, in jurul orei 6,00, un tanar de 27 de ani, din comuna Plopis, conducea autoturismul pe Drumul National…

- Un tanar de 23 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce a fost lovit de o locomotiva pe calea ferata care face legatura dintre Bistrita si Saratel, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Locomotiva care l-a surprins si accidentat…

- Politistii au deschis dosar penal pe numele unei vatmanite din Timisoara, pentru vatamare corporala din culpa, intrucat nu a asigurat corespunzator franarea tramvaiului, oprit din lipsa de curent, iar vagonul a pornit brusc in momentul in care alimentarea a revenit, ranind usor doua persoane.…