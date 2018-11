Tâmplărie PVC cu sticlă termoizolantă – conceput cu profil KBE 70 AD și feronerie ROTO NT Montaj Plast utilizeaza profile PVC de la firma germana Profine, profilele KBE 70 AD, KOMMERLING 76 AD si KOMMERLING 76 MD. Ferestrele cu sistem KBE 70 AD Sistemul KBE 70 AD, ca si toate celelalte sisteme Profine, este complet reciclabil, datorita formulei ecologice bazate pe Calciu-Zinc, fiind certificat GreenLine. Ferestrele și usile fac parte integranta din spatiul in care traim zi de zi si contribuie decisiv la caracterul si siguranta acestuia de aceea, inainte de a opta pentru un anumit sistem, este bine sa va informțați, si sa fiti siguri ca ati facut alegerea perfecta. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

