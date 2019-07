TAMIGA & 2BAD lanseaza “Love Is In The Air”

Stiri pe aceeasi tema

- Louis Vuitton lanseaza geanta-televizor! Iata cum este posibil! Nicolas Ghesquiere vrea sa revolutioneze industria accesoriilor lansand, sub umbrela brand-ului Louis Vuitton, geanta-televizor! Louis Vuitton a lansat gentuta pentru ruj! Iata noua moda! Ineditul accesoriu a putut fi vazut deja in cadrul…

- Madonna a lansat balada imn “I Rise”, cea de-a doua piesa, din seria de 5, pe care fanii le vor putea asculta inainte de lansarea mult anticipatului album de studio, Madame X, programata pentru 14 iunie. Dupa lansarea primului single, “Medellin”, aclamat de critici și “I Rise”, alte 3 piese vor fi impartașite…

- Tamiga & 2Bad lanseaza o noua melodie. Dupa succesul melodiei “In Havana” cei doi anunta o super colaborare cu renumitul DJ. James Aki, el este recunoscut si ca producator/DJ, iar melodiile lui sunt auzite pe marile scene precum Untold, Neversea, Arad Open Air Festival, etc. si alaturi de talentatul…

- Madrona, un program de accelerare de business din Statele Unite care ofera mentorat si finantari pentru firmele aflate la inceput de drum, a lansat un nou fond de investitii de 100 de milioane de dolari. Printre startup-urile partenere ale programului de afaceri se numara si unicornul romanesc UiPath.

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber, isi lanseaza oficial marti, la Atena, campania pentru alegerile parlamentare din 23 -26 mai, relateaza euractiv.com. Weber va rosti un discurs la Zappeion Megaron, cladire simbolica unde a fost semnat Tratatul…

- China si-a anuntat la randul ei intentia, joi, de a lansa o sonda spre un asteroid, in siajul unor misiuni similare demarate in ultimii ani de Statele Unite, Japonia si Uniunea Europeana, informeaza AFP. Misiunea, ce ar trebui sa aiba o durata de 10 ani, are ca destinatie asteroidul 2016…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a explicat, la Realitatea TV, ce implicații are amanarea sentinței in procesul in care Liviu Dragnea este condamnat, in prima instanța, la trei ani și șase luni de inchisoare.Vezi și: Jurnalista Ioana Ene Dogioiu, acuzatii incendiare dupa procesul lui Dragnea:…

- Hiturile lor sunt cantate in toata lumea, muzica lor a ajuns virala in China și au peste 1 miliard de vizualizari online. Fly Project lanseaza astazi un nou single – Mexico – un must-have pentru toate playlisturile de vara. “Mexico este o piesa mult așteptata de publicul nostru, dar și de noi. Suntem…