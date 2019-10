Tamara Buciuceanu Botez, internată de urgență Actrița Tamara Buciuceanu Botez, in varsta de 90 de ani, a fost internata de urgența, joi, la Spitalul Elias din București, au declarat reprezentanții instituției medicale. Actrița Tamara Buciuceanu Botez, in varsta de 90 de ani, a fost internata de urgența, joi, la Spitalul Elias din București, au declarat pentru Mediafax reprezentanții instituției medicale. "E internata de ieri, este in terapie intensiva, dar e conștienta, e cooperanta, nu e intubata sau ventilata", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoița. "Aceasta internare a survenit pe fondul decompensarii unei… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

