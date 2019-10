Stiri pe aceeasi tema

- Unei strazi din cartierul Dealul Manastirii, situat la ieșirea din Suceava catre Botoșani, ii va fi atribuit numele regretatei actrițe Tamara Buciuceanu Botez. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. El a adaugat ca o alta strada din același cartier va purta numele fostului mare chirurg Vasile Andriu.…

- Tanarul mijlocas Ianis Hagi 20 de ani va purta in premiera tricoul cu numarul 10 la echipa nationala mare a Romaniei cu ocazia dublei cu Insulele Feroe si Norvegia.Dupa 19 ani si 4 luni, din nou pe un tricou al echipei nationale de seniori, deasupra numarului 10, scrie HAGI. Asta pentru ca Ianis va…

- Mai multe persoane care au de suferit in aceasta perioada din cauza polenului au participat la un miting, cerand sa se aplice prevederile legii pentru combaterea plantei cu cel mai ridicat potențial alergen din Romania. Ne aflam in plin „sezon al buruienilor”, așa dupa cum denumesc medicii alergologi…

- Partidul Verde filiala județeana Suceava cere prin vocea liderului Dan Acibotarița retragerea din funcții și din viața publica a guvernatorului BNR, Mugur Isarescu și a lui Teodor Meleșcanu. ”Partidul Verde filiala județeana Suceava spera ca macar unul dintre cei doi dinozauri de Romania, aflați ca…

- Spitalul judetean Suceava a infiintat un compartiment de consultantii rapide pentru bolnavii cu coduri de triaj albastru si alb, care potrivit unui regulament al Ministerului Sanatatii pot sa astepte si 120 de minute respectiv 240 de minute pana la primul contact cu un medic urgentist.

- O strada din municipiul Suceava va purta numele Pimen Suceveanul, in semn de recunoștința pentru modul in care arhiepiscopul Sucevei și Radauților s-a implicat in proiectele sociale. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. El a adaugat ca, incepind cu anul 1990, cu binecuvintarea Inaltului Pimen,…

- Conform datelor publicate miercuri, cei mai multi dintre pasagerii care nu au solicitat despagubiri au avut zboruri cu plecare din Bucuresti, insa au existat probleme si la Cluj-Napoca sau Iasi. La polul opus, sunt pasagerii care au decolat de pe aeroporturile din Suceava, Satu Mare si Craiova.Pe…

- Consiliul local a votat pentru schimbarea numelui University Avenue din Bronx prin adaugarea denumirii Stan Lee Way. Nu mai este nevoie decat de semnatura primarului Bill De Blasio pentru ca propunerea sa fie adoptata. Stan Lee a murit in 2018, la varsta de 95 de ani. S-a nascut la New York, fiind copilul…