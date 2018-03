Tamara Buciuceanu – Botez este cetatean de onoare al Bucurestiului

Stiri pe aceeasi tema

- New York Times si The Washington Post scriu despre proiectele de hotarare adoptate miercuri in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) referitoare la acordarea unui ajutor financiar de 13.800 de lei pentru femeile care doresc sa faca fertilizare in vitro, respectiv a unui ajutor…

- "Se acorda titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti maratonistului Tiberiu Useriu ca exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta", prevede proiectul de hotarare adoptat. Potrivit expunerii de motive, "bistriteanul de 42 de ani este singurul est-european care a reusit sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018, care se desfașoara la Romexpo.Salonul International de Automobile Bucuresti se desfasoara pana pe 1 aprilie. Președintele a fost intampinat de Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și…

- In sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va fi dezbatut si un proiect referitor la numirea filosofului Mihai Sora si a maratonistului Tiberiu Useriu cetateni de onoare ai Capitalei.

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 101 ani, ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, potrivit unui proiect al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea consilierilor USR, „in semn de recunoastere a contributiei sale la promovarea valorilor culturale romanesti”.

- "Salut vorbele frumoase si declaratiile care s-au facut astazi, dar ma gandesc ca, daca cei de peste Prut ar fi primit un leu pentru fiecare vorba frumoasa din ultimii 28 de ani, astazi ar fi fost cea mai bogata tara din Europa. Din acest motiv vreau sa fac, cu acest prilej, un apel ca proiecte importante…

- Consilierii judeteni vor veni astazi cu noaptea-n cap la sedinta ordinara a CJ. Explicatia consta in suprapunerea acesteia cu ziua in care se implinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Pe parcursul zilei, Consiliul Judetean si Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor organiza o serie de activitati…

- Stranepoata omului politic Alexandru Marghiloman a devenit, luni, cetatean de onoare al municipiului Buzau, in urma votului unanim al consilierilor locali din sedinta deliberativului municipal, care a avut loc cu o zi inainte de implinirea a o suta de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, act care…

- Maratonistul Tibi Useriu spune ca nu va refuza titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei din respect pentru bucuresteni, insa nu se va prezenta la ceremonia de decernare si nici la alte festivitati. El a scris pe pagina sa de Facebook ca isi doreste ca exemplul sau sa-i inspire pe cei care doresc…

- Consilierii generali USR propun acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Capitalei filosofului Mihai Sora, in semn de recunoastere a activitatii sale si a contributiei aduse la dezvoltarea si promovarea valorilor culturale romanesti, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei…

- Bistrițeanul Tibi Ușeriu ar putea fi numit cetațean de onoare al Municipiului București. Primarița Gabriela Firea deja a pregatit un proiect de hotarare in acest sens, care urmeaza sa fie votat la finalul acestei luni.

- Maratonistului Tiberiu Useriu va primi titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului București, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului (CGMB). In expunerea de motive a proiectului propus de primarul Gabriela Firea, se arata ca Tibi Useriu,…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza conferința cu tema „Unirea Basarabiei cu Romania”, marți, 27 martie 2018, cu incepere de la ora 12:00, in Sala de conferințe a Muzeului Municipal Dej. In cadrul conferinței, prof. Valeria Huza va prezenta comunicarea cu titlul „Basarabia pamant romanesc”. Dupa conferința,…

- Primaria Capitalei ar putea oferi vouchere in valoare de 2.000 de lei femeilor insarcinate, pentru plata medicamentelor si a serviciilor medicale, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Atmosfera festiva la Consiliul Județean. Belgianul Pierre Van Der Meiren, inițiator al colaborarii dintre județul Buzau și regiunea Flandra de Est, a primit titlul de Cetațean de Onoare al Județului Buzau, in semn de respect și prețuire pentru susținerea oferita sectorului de ingrijiri medicale. Jean…

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a anuntat luni ca un regulament privind publicitatea in Capitala va fi supus dezbaterii intr-una dintre urmatoarele sedinte ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acesta prevazand panouri standard in functie de zona. 'Si Bucurestiul…

- Astazi, s-a constituit, la Iași, Liga Aleșilor Locali Unioniști. Din aceasta organizație, fac parte peste 100 de primari din Republica Moldova, care au semnat documentul de unire a Basarabiei cu Romania. Primarul localitații Cimișlia, din Reublica Moldova, Gheorghe Raileanu, a spus ca unirea reprezinta…

- La gala in care Simona Halep a primit distinctia de “Cetatean de onoare” al Municipiului Bucuresti, George Cosac, presedintele Federatiei Romane de Tenis, a povestit un episod care arata cat de sus a ajuns numele celei mai mediatizate sportive din Romania. “Acum trei sau patru ani, a venit in Romania…

- USR Bucuresti propune oferirea titlului de Cetatean de Onoare filosofului Mihai Sora, in semn de apreciere pentru implicarea sa in viata publica, un proiect de hotarare urmand sa fie inscris pe ordinea de zi a urmatoarea sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). „Astazi, mai mult…

- Simona Halep a primit, luni seara, distinctia de "Cetatean de onoare" al Municipiului Bucuresti din partea Primarului Capitalei, Gabriela Firea. La eveniment au fost prezente mai multe nume sonore din sport, printre care Ilie Nastase, Gabi Szabo, Andrei Pavel, George Cosac si Mihai Covaliu. Toti au…

- Simona Halep a primit titlu de cetațean de onoare al Bucureștiului. Ceremonia a avut loc la Teatrul Excelsior din centrul Capitalei. “Sunt foarte emoționata. Cand ma aflu pe o astfel de scena e mai greu decat pe teren….E o onoare sa fiu cetațean de onoare al Bucureștiului. Cand am venit in București…

- "Sunt foarte emotionata, e mai greu sa vorbesc pe scena decat sa fiu pe teren. Vreau sa multumesc pentru acest titlu, este poate cel mai important din cariera mea. E o onoare sa fiu cetatean de onoare al Capitalei. Cand am venit acum 10 ani era un oras strain, dar acum pot sa spun ca acest oras este…

- Marele etnolog Kallos Zoltan – Cetațean de Onoare al Județului Cluj, o personalitate marcanta a vieții culturale clujene, recunoscuta la nivel național și internațional, a trecut la cele veșnice. Pentru merite deosebite și pentru intreaga sa contribuție la valorificarea tezaurului romanesc și maghiar,…

- Primarul General, Gabriela Firea, i-a acordat Presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, dr. Aurel Vainer, titlul de ”Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti”, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Sufrageria Regala a Muzeului National de Arta a Romaniei. Primarul General,…

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), Aurel Vainer, care a primit miercuri titlul de cetatean de onoare al Bucurestiului, a declarat ca este un om ca toti oamenii, care a imbratisat tot ceea ce este bine pentru Romania. "Sunt un om ca toti oamenii. Acest lucru m-a ghidat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost prezent astazi la evenimentul in cadrul caruia Aurel Vainer, presedintele Comunitatilor Evreiesti din Romania, a primit titlul de Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti. Liviu Dragnea și-a inceput discursul cu o gluma la adresa lui Aurel…

- In scrisoarea adresata comisarului european, eurodeputatul atrage atentia ca monopolizarea serviciilor de e-hailing este incompatibila cu piata concurentiala si progresul tehnologic, unele dintre principalele prioritati ale Uniunii Europene. Cristian Busoi considera ca decizia Consiliului…

- Cunoscut publicului larg inca de prin anii ’80 – cand Cenaclul de satira și umor „Ridendo” din Timișoara era in plina afirmare la nivel național, iar lunar aveau loc recitaluri cu public (cenaclu pe care l-a condus ca vicepreședinte, timp de 12 ani, respectiv președinte – 20 de ani), dar mai ales dupa…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAE) a transmis, marti, ca a adus in tara sase cetateni romani si un cetatean sirian, membru al familiei, aflati in Siria, iar costurile operatiunii au fost suportate integral de statul roman. Un grup format din sase cetateni romani si un cetatean sirian, membru al…

- A fost scandal monstru dupa ce proiectul pentru constructia Spitalului Metropolitan Bucuresti a fost respins, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Proiectul a fost respins cu 32 de voturi „pentru", 18 abtineri si doua voturi „impotriva". Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, miercuri, proiectul de hotarare care prevede acordarea titlului de cetatean de onoare al Capitalei presedintelui Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer.

- Astfel, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea aproba de principiu includerea in planul de reorganizare al RADET Bucuresti a transformarii regiei in societate pe actiuni, sub denumirea RADET SA, cu actionar unic municipiul Bucuresti. Conform unui alt proiect de pe ordinea…

- Simona Halep va investi circa 150.000 de euro in construirea unei vile de lux in Busteni, la patru ani dupa ce a fost declarata cetatean de onoare al orasului, conform Telekom Sport. In 2017, Halep a cumparat si un hotel in Poiana Brasov, pentru care a platit in jur de doua milioane de euro.…

- Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei a fost conferit actorului Alexandru Arsinel si scriitoarei Ileana Vulpescu, luni, cu prilejul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista „Constantin Tanase”.

- Una dintre cele mai mari artiste ale Romaniei a fost la un pas sa se prabuseasca pe scena. Este vorba despre Felicia Filip, care era sa cada in timp ce urca pe scena pentru a inmana un premiu. Actrita in varsta de 58 de ani le-a dat emotii celor prezenti in sala, care s-au gandit ca i s-a facut rau.

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca o parcare in locul autobazei RATB Floreasca situata in Sectorul 2, urmand ca aceasta sa fie relocata in termen de un an, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), informeaza…