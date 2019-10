Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Tamara Buciuceanu Botez, in varsta de 90 de ani, a fost internata de urgența, joi, la Spitalul Elias din București, au declarat reprezentanții instituției medicale. Actrița Tamara Buciuceanu Botez, in varsta de 90 de ani, a fost internata de urgența, joi, la Spitalul Elias din București, au…

- O situatie socanta a provocat revolta la o scoala din Bucuresti. La prima ora a diminetii, zeci de parinti s-au adunat in fata scolii generale din sectorul sase. Cu totii vor un singur lucru: interzicerea prezentei la ore a unui cadru didactic care spune ca vine inarmat la scoala.

- Procurorii PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale), oficiul Nord, si ofițerii Serviciului Vamal au reținut in flagrant membrii unei grupari criminale specializate in contrabanda cu marfuri de larg consum, de la care, in urma perchezițiilor, a fost ridicata…

- La competitie au participat numai patru sportivi Rodion Sucman din Republica Moldova , Vasile Pitirici romanul stabilit in Anglia , Iulian Motoc din Bucuresti si Alex Arginteanu din Constanta dupa ce mai multi competitori, printre care si veteranul intrecerilor de gen din Romania, "Vikingulldquo; Vladimir…

- Aproape 20.000 de oameni s-au adunat la mitingul din Piața Victoriei, din data de 10 august 2019, la exact un an de la incidentele violente de anul trecut. Reporterul Libertatea, Andreea Archip, a stat de vorba cu cațiva dintre cei care au ales sa participe la protest, fie ca au venit din Tulcea, din…

- „Caravana filmului romanesc – Capodopere ale cinematografiei naționale” invita spectatorii, cu mic, cu mare, sa se bucure de o paleta diversa de filme romanesti de succes. Intrarea este libera la proiectiile in aer liber, din Piațeta Centrului Civic, potrivit unui comunicat caravanafilm.ro. Inscrieti-va…

