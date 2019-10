Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Alexandru Darie a murit la varsta de 60 de ani. Fiul actorului Iurie Darie era internat de aproape doua saptamani la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. "In meseria...

- Catalina Buzoianu a murit la varsta de 81 de ani, a anunțat Casa de producție a TVR pe pagina sa de Facebook. Nascuta pe 13 aprilie 1938 la Braila, Buzoianu a fost unul dintre cei mai importanți regizori de teatru din Romania. Și-a dedicat viața scenei și invațamantului teatral, din 1975 fiind profesoara…

- DOLIU URIAȘ in Romania. A murit o MARE DOAMNA a teatrului romanesc! DOLIU URIAȘ in Romania! Marea doamna a teatrului, Florina Cercel, a murit la varsta de 76 de ani. Actrița se lupta cu cancerul de mai multa vreme, fara sa vorbeasca in public despre problema sa de sanatate. A avut o cariera de 50 de…

- UPDATE Marea doamna a teatrului romanesc va fi inmormantata la Cimitirul Bellu, pe Aleea Actorilor. Anunțul a fost facut de familie care a adresat mulțumiri Primariei Capitalei. “Mulțumim Primariei Capitalei și doamnei Primar General pentru sprijinul acordat in obținerea unui loc de veci in Cimitrul…

- Florina Cercel s-a stins din viața. Regretata actrița a murit dimineața, la varsta de 76 de ani, pe care ii implinise in aceasta primavara, a anuntat Teatrul National Bucuresti (TNB), din echipa caruia aceasta a facut parte. Actrița a lasat in urma cu cariera de 50 de ani. A fost o prezența extrem de…

