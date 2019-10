Tamara Buciuceanu a murit! De ce o vom iubi mereu! VIDEO Tamara Buciuceanu a murit! De ce o vom iubi mereu! VIDEO Tamara Buciuceanu-Botez a fost si va ramane intotdeauna o emblema a filmului si teatrului romanesc. Cunoscuta atat de pe marile scene de teatru, cat si din filme care au facut istorie, precum Liceeni, Cuibul de Viespi sau Chirita in Provincie, marea stea s-a stins ieri la varsta de 90 de ani. Era internata inca de la inceputul lunii octombrie la Spitalul Elias din Bucuresti din pricina unor probleme cardiace mai vechi, insa ieri starea celei care a fost Tamara Buciuceanu-Botez s-a inrautatit considerabil. In ciuda stradaniei medicilor de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

- Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitala. Actrița fusese internata pe fondul unor probleme cardiace la inceputul lunii, iar in ultimele zile starea sa de sanatate se agravase. Reprezentanții Spitalului au anunțat oficial decesul actriței. „Spitalul Elias…

