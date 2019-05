Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt convins ca in scurt timp se va desfiinta. Pentru ca stiti foarte bine ca exista acel dosar cu palmaresul, in care noi am solicitat acea suma de 36 de milioane de euro, si sunt convins ca vom castiga acel proces", a spus Florin Talpan. Juristul CSA Steaua a mai spus ca FCSB nu va evolua…

- CSA Steaua a aniversat azi, la Cercul Militar din București, 33 de ani de la caștigarea Cupei Campionilor Europeni din 1986, cand roș-albaștrii s-au impus in fața Barcelonei la penalty-uri. La eveniment a participat și juristul Florin Talpan, omul cu un rol esențial in declanșarea razboiului dintre…

- Disputa dintre CSA Steaua și FCSB a avut astazi un nou episod. Curtea de Apel București a decazut formația din Liga 4 in cazul a cinci marci, dar nu al celei principale, afirma Adrian Cavescu, unul dintre avocații lui Gigi Becali. ...

- Steaua cauta intariri pentru a fi sigura ca nu irosește o noua șansa de a promova in Liga a 3-a. Asociația Steliștilor 1947 anunța ca formația din Ghencea a reușit transferul lui Victor Manu. Fost internațional U18, Manu are acum 22 de ani și a semnat cu formația pregatita de Marius Lacatuș. Trecut…

- Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre patronul CS U Craiova și a afirmat ca echipa craioveana a fost primita ilegal in Liga 2, la cererea lui Viorel Hrebenciuc.Citește și: Primul roman campion MONDIAL la box, reținut pentru trafic de droguri: facea parte din gruparea Pugiliștii…

- CSA Steaua e lider in sezonul regulat al Ligii 4 București și spera sa promoveze in Liga 3, dupa ce sezonul trecut a pierdut lupta cu Rapid. Ratarea obiectivului de anul trecut a creat mari tensiuni in sanul echipei Armatei, despre care s-a zvonit ca și-ar putea inceta activitatea. Lovitura…

- Marius Pena, fost campion al Romaniei cu Otelul Galati si castigator al Supercupei Romaniei, va juca pentru CSA Steaua. Ajuns la 33 de ani, atacantul a evoluat in grupele Champions League pentru Otelul si a marcat in poarta elvetienilor de la FC Basel. Lovitura de teatru in razboiul FCSB -…

- Florin Talpan a depus la ultima infațișare un act reprezinta o solicitare din 2014 a celor de la FCSB catre Armata, prin care clubul lui Gigi Becali cere sa i se permita folosirea unui simbol grafic istoric, adica prima sigla a CSA Steaua, din perioada 1948-1950. Florin Talpan arunca BOMBA…