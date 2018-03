Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali și juristul CSA Steaua, Florin Talpan, continua disputa in tribunale, iar oficialul Armatei tocmai a obținut o victorie de etapa. Curtea de Apel București a respins intr-o ședința de pe 19 martie apelul facut de Gigi Becali la decizia Tribunalului București, din decembrie 2016, prin care…

- Primaria Municipiului Bucuresti a castigat definitiv procesul intentat de USR pentru suspendarea hotararilor CGMB privind infiintarea celor 22 de companii care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala EuropeanaPrin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv,…

- Decizia pronunțata la Curtea de Apel Cluj-Napoca in 8 martie 2018 este definitiva și executorie. Arion Trans a cerut daune interese compensatorii de 1.370.166 de lei și daune morale in valoare de 30.000 de euro Consiliul Judetean Alba a scapat de al doilea proces privind daunele compensatorii solicitate…

- Consiliul Judetean Alba a scapat de al doilea proces privind daunele compensatorii solicitate de firmele care au pierdut licitatia referitoare la atribuirea unor trasee de transort calatori in urma cu aproape 10 ani. Curtea de Apel Cluj-Napoca a decis joi, 8 martie 2018, sa respinga actiunea firmei…

- FCSB este sub presiune: ”La noi se intampla multe accidente!” In prima etapa a play-off-ului, FCSB va avea, duminica, pe Arena Naționala, un meci complicat in compania campioanei Romaniei, FC Viitorul. FCSB se afla in acest moment sub presiunea rezultatului. Este obligata sa caștige, astfel se depareaza…

- Florin Talpan, in proces cu superiorii de la CSA Steaua. Și-a dat șefii pe mana Parchetului Militar! La CSA Steaua nu este liniște, cu toate ca echipa lui Marius Lacatuș și Ion Ion se afla pe primul loc in Liga a 4-a, avand șanse mari de promovare in al treilea eșalon valoric al țarii. ”Sursa” scandalului il…

- Pronuntarea in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-ar fi folosit ilegal, potrivit lui Florin Talpan, de marca "Steaua", a fost amanata pentru 21 martie de Tribunalul Bucuresti.

- Daca Tribunalul Bucuresti se va pronunta miercuri in aceasta cauza, decizia va putea fi atacata. Pana acum, CSA Steaua, reprezentata de juristul Florin Talpan, a castigat toate procesele contra lui George Becali si FC FCSB.Cele mai importante sentinte au fost cea a Inaltei Curti de Casatie…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti sunt asteptati sa se pronunte, miercuri, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua", informeaza…

- Judecatorii CAB au respins, joi, cererea de intrerupere a executarii pedepsei facuta de torționarul Alexandru Vișinescu, dupa condamnarea la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat pe motiv ca bolile de care sufera ar face imposibila…

- Pe 7 martie, Tribunalul va da decizia in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro lui Gigi Becali. Cu cateva zile inainte de decizie, Gigi Becali este categoric și spune ca nu mai este interesat de palmaresul Stelei, cel din 1947 pana in 2003, in care este și Cupa Campionilor.…

- Curtea de Apel Bucuresti a validat rechizitoriul prin care au fost trimisi in judecata trei avocati din Capitala implicati in derularea unor contracte de consultanta judiciara cu fosta societate de Inchidere Conservare Mine SA T&aci...

- "Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor de judecata partiale in suma de 10.000 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de jduecata. In data de 21 decembrie 2016,…

- Curtea de Apel București a dispus, in noiembrie anul trecut achitarea avocatului Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu, pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații. Procurorii DNA au suferit o infrangere majora. Traian Basescu a…

- Ce a declarat Gigi Becali dupa FCSB – Lazio 1-0. Finanțatorul din Pipera a ieșit cu pieptul umflat de pe Arena Naționala, convins ca Steaua are prima șansa la calificarea in optimile Europa League. ”Ca și rezultat speram. Ca valoare credeam ca sunt mult mai valoroși decat noi. Speram sa cștigam meciul,…

- Curtea de Arbitraj de la Paris a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu Chevron, compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Costinesti, Vama Veche si Adamclisi. Cosmin Vasile a condus echipa de avocati care a reprezentat statul roman si da detalii la Adevarul Live…

- Și prin intermediul instantei, Pandurii isi ia adio de la revenirea in Liga I, asta dupa ce, zilele trecute, gruparea de fotbal gorjeana a primit un raspuns negativ din partea Curtii de Apel Bucuresti, care și-a declinat competența in procesul intentat de clubul din Targu Jiu, contra FRF.…

- Dorinel Munteanu l-a invins, pentru a doua oara, in justitie, pe Gigi Becali. FCSB l-a dat in judecata pe Dorinel Munteanu, in vara anului trecut, in urma unor declaratii pe care fostul international le-a facut, declaratii prin care ar fi lezat imaginea clubului. La judecata in fond, cererea a fost…

- Lovitura de inceput de an pentru Gigi Becali! Un fost antrenor al echipei Steaua a castigat procesul cu latifundiarul din Pipera! Dorinel Munteanu este cel care l-a invins, pentru a doua oara, in justitie, pe celebrul finantator al uneia dintre cele mai iubite echipe de fotbal din Liga 1. CANCAN.RO,…

- LIVE TEXT Liga 1, etapa 23. CFR Cluj – Concordia Chiajna (ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Gazdele au petrecut Sarbatorile de iarna pe primul loc, dar reiau campionatul de pe locul 2. FCSB le-a luat fața clujenilor cu un punct, dupa victoria obținuta sambata la Mediaș, 2-1. Trupa lui Dan Petrescu poate…

- Curtea de Arbitraj de la Paris a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu Chevron, compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Cosinesti, Vama Veche si Adamclisi.

- Pentru a ajunge la palatul lui Gigi Becali, venind dinspre Pipera, ai doua variante: fie intorci la Piata Victoriei – operatiune care poate dura chiar si 15 minute in zilele aglomerate, fie strabati cateva stradute si intorci pe interzis, scrie wowbiz.ro. Ei bine, in cazul de fata, nea Gigi se afla…

- De la fuziune la razboiu a fost un singur pas in cazul PMP și UNPR, iar lupta in instanța dintre cele doua formațiuni dureaza deja de mai multe luni. Reprezentanții UNPR contesta fuziunea cu partidul lui Basescu, procesul fiind in acest moment la Curtea de Apel București.Urmatorul termen in…

- Gigi Becali, atac la CFR Cluj: ”Sunt disperați sa ia campionatul in Centenarul Romaniei!”. Razboiul dintre FCSB și CFR Cluj pentru caștigarea titlului este in plina desfașurare. Patronul FCSB, Gigi Becali, a atacat gruparea ardeleana pe motiv ca ar fi una ”ungureasca”!? „Ungurii sunt disperati sa ia…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre razboiul cu CSA Steaua, pentru marca Steaua și despre termenul de pe 7 martie, in procesul in care Armata cere 36 de milioane de euro. Finanțatorul FCSB l-a jignit pe Florin Talpan, juristul CSA, cel care s-a implicat foarte mult in procesele cu echipa din…

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta a avut loc un nou termen in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta. Procesul a fost amanat pentru luna viitoare. Cauza se afla pe masa judecatorului Alexandru Ciprian Ghita, din Curtea de Apel Bucuresti. Inculpatii dosarului sunt: Crinuta…

- Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro. Catalin Zmarandescu, primele declaratii despre Gigi Becali dupa RUPTURA. Cum a ajuns sa lucreze…

- Regretata cantareata de muzica de petrecere Denisa Raducu a castigat post-mortem un proces cu statul, iar decizia judecatoreasca va fi trimisa la adresa din Bucuresti unde a locuit artista in ultimele zile de viata! Hotararea magistratilor Curtii de Apel Bucuresti nu mai poate fi contestata! In urma…

- Dumitru Dragomir i-a luat apararea lui Gigi Becali in razboiul cu Armata si a vorbit despre favoritele la castigarea titlului in Liga 1. ...despre lupta la titlu: "Craiova are stadion, are antrenor, dar nu cred ca are echipa de titlu. Are suporteri tari de tot. Doar doua echipe se pot bate la titlu:…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua". Pana acum, CSA Steaua, reprezentata…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a judecat, astazi, contestatia depusa de procurorii DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate, sub control judiciar, a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Mihai Lucan sa stea în arest la domiciliu. Chirurgul este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenta si Transplant Renal și a fost plasat acum în arest la domiciliu, dupa ce judecatorii din București au decis…

- Dumitru Andreșoi, cunoscut drept cel mai bogat cioban din Romania, hunedoreanul intrecandu-l la acest capitol și pe Gigi Becali, a fost obligat de instanța de judecata din Craiova sa plateasca o datorie de 420.000 de lei autoritaților din Tismana. Procesul a fost inițiat de Consiliul Local…

- Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a fost prezent la Tribunal pentru a initia procesul, care va fi solutionat, cel mai devreme, in primavara anului 2019. „Palmaresul echipei de fotbal Steaua nu este si nu a fost niciodata al FC FCSB si al domnului Becali. Palmaresul este al celui care-l face,…

- Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, s-a dus astazi la Tribunalul București pentru a demara un nou proces impotriva celor de la FCSB și a lui Gigi Becali. Locotenent-colonelul Florin Talpan a inițiat astazi procesul prin care cere atribuirea palmaresului catre CSA Steaua. "Palmaresul echipei de fotbal…

- Victor Pițurca a caștigat procesul cu saudiții și va primi 1,8 milioane de euro, plus penalizari, anunța Digi Sport. Mai mult, pentru fiecare luna de intarziere arabii vor fi sancționați cu cate 20.000 de euro. Dezvaluire BOMBA! Motivul SOCANT al razboiului dintre Victor Piturca si Gigi Becali:…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au dat inainte de Craciun un verdict deloc favorabil clubului Pandurii in procesul cu Federația Romana de Fotbal. „Respinge actiunea in anulare ca tardiva. Cu recurs in 30...

- Imagine unicat din arhiva Gazetei Sporturilor, realizata acum 17 ani, atunci cand Gigi Becali era doar sponsor din umbra la Steaua și era pasionat de animale, așa cum e și acum. Doar ca atunci avea o ferma de vaci, iar acum, chiar in curtea vilei sale din Pipera, deține peste 100 de oi de care are grija…

- Jose Mourinho a vrut sa-l ia pe Mirel Radoi la Inter: ”Antrenorul ma dorea foarte mult”. In perioada in care era capitanul Stelei, Mirel Radoi a fost dorit la Internazionale Milano de antrenorul de atunci al italienilor, celebrul Jose Mourinho. De altfel, Mourinho a și venit in 2008 la București, unde…

- Venit la Steaua pentru o suma record in fotbalul intern, peste doua milioane de Euro, Denis Alibec a intrat rapid in planurile de viitor ale patronului Gigi Becali. Deși jucatorul nu demonstrase absolut nimic la FCSB, patronul se batea in piept ca are oferte de zeci e milioane pentru jucator.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, le-a cerut miercuri judecatorilor de la Curtea de Apel sa fie pusa in libertate, sustinand ca vrea sa fie confruntata cu victima care a scapat in statia Costin Georgian. Magdalena Serban…

