Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege prin care conflictul de interese și incompatibilitatea demnitarilor se prescriu dupa 3 ani este neconstitutional, a decis, marti, Curtea Constitutionala. Propunerea legislativa a fost adoptata de Senat pe 10 iulie si fusese respinsa de deputați, in aprilie, pentru ca nu a intrunit…

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta Claudiu Palaz afirma ca, de aproape un an si jumatate, Sectia de Radiologie din cadrul Policlinicii nr. 2 este nefunctionala, cu toate ca, din documentul de constatare vezi sectiunea "documente" , nu reiese ca sunt probleme care ar impiedica buna desfasurare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat miercuri, pe fondul criticilor, ca nu are interese financiare in tari precum Arabia Saudita ori Rusia, denuntand din nou difuzarea de "stiri false". "Vreau sa se consemneze ca eu nu am interese financiare in Arabia Saudita (sau in Rusia). Orice sugestie…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins actiunea civila a primarului orasului Teius, Mirel Halalai, initiata in contradictoriu cu Agentia Nationala de Integritate (ANI) si care a avut la baza raportul emis in 2015 privind existenta unui posibil conflict de interese. Mirel Halalai nu are, insa, emotii cu…

- E cunoscuta in showbiz drept "dansatoarea preferata a manelistilor", insa pe langa aceasta faima, Cristina Pucean a fost implicata si in multe scandaluri. In urma lor au aparut si dusmanii, oameni pentru care blondina a transmis astazi un mesaj.

- In razboiul intern din PSD care va fi transat in cadrul CEx PSD de vineri, 21 septembrie, Filiala PSD IASI pare hotarata sa faca scut in jurul liderului Dragnea, indiferent de consecintele nefaste pe care aceasta guvernare Dancila & Dragnea le va produce in continuare Romaniei, in ansamblu, si judetului…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate si conflictul de interese de natura administrativa in cazul a 6 alesi locali. * Starea de incompatibilitate a fost constatata in cazul lui Dumitru Tanase Apostu, viceprimar al comunei Stanesti, judetul Gorj. Potrivit ANI, incepand…